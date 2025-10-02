La BBC se fija en lo que está empezando a pasar en Galicia y traza una línea de lo que puede venir pronto

La BBC, la televisión pública del Reino Unido, se ha hecho eco de algo que, según señala, está empezando a pasar en Galicia y que dice que ya tiene algunas consecuencias un poco más al norte, concretamente en Noruega.

Según explica la cadena en un artículo, el Camino de Santiago está empezando a complicarse mucho para mucha gente porque "se ve sometido a un calor extremo" debido al calentamiento global mientras que "los Caminos de San Olav en Noruega ofrecen a los peregrinos un camino más tranquilo y fresco hacia la redención".

Señala que existen nueve caminos de San Olav "que llegan desde Finlandia, Suecia y Noruega, y todos convergen en Trondheim, donde está enterrado el rey medieval más famoso de Noruega, San Olav".

La BBC dice que se trata de una "peregrinación al estilo nórdico" que ofrece un "grato respiro del calor de las emblemáticas rutas de peregrinación de Europa". En este sentido, recuerda que algunas partes del Camino de Santiago alcanzaron en agosto los 45 grados debido a una "una ola de calor de 16 días que avivó los incendios forestales, obligando a las autoridades a cerrar más de 50 kilómetros de la ruta entre Astorga y Ponferrada", por lo que "los peregrinos fueron desviados o desistieron".

"Los medios de comunicación españoles advirtieron que el Camino no solo se estaba volviendo más concurrido, sino también peligroso", recuerda la BBC, que hace una comparación: "Por el contrario, los caminos de San Olav prometen lo que algunos llaman ahora unas 'vacaciones frescas': aire más suave, días más largos y espacio para caminar sin una multitud de peregrinos".

La cadena británica insiste en que "la ruta no solo es más fresca que el Camino, sino también más tranquila": "El año pasado, casi medio millón de peregrinos recibieron la Compostela por caminar 100 kilómetros o más en España. En Noruega, las cifras son pequeñas en comparación, aunque están aumentando. En 2015, alrededor de 700 peregrinos recorrieron los últimos 100 kilómetros hasta Trondheim; el año pasado, esa cifra ascendió a casi 1.000".

Con todo ello, el artículo sentencia que "el Camino de Santiago en España sigue siendo un icono, pero el calor provocado por el cambio climático lo ha vuelto cada vez más difícil": "En Noruega, por caminos que antaño recorrieron vikingos y santos, aún es posible caminar con el clima, la cultura y la conciencia".