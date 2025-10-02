Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La BBC se fija en lo que está empezando a pasar en Galicia y traza una línea de lo que puede venir pronto
en directo
El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla a Gaza, en directo: El ejécito israelí da por terminada la "provocación" de la flotilla 
Virales

Virales

La BBC se fija en lo que está empezando a pasar en Galicia y traza una línea de lo que puede venir pronto

Muy relacionado con el Camino de Santiago y el cambio climático.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La catedral de Santiago de Compostela.GETTY

La BBC, la televisión pública del Reino Unido, se ha hecho eco de algo que, según señala, está empezando a pasar en Galicia y que dice que ya tiene algunas consecuencias un poco más al norte, concretamente en Noruega.

Según explica la cadena en un artículo, el Camino de Santiago está empezando a complicarse mucho para mucha gente porque "se ve sometido a un calor extremo" debido al calentamiento global mientras que "los Caminos de San Olav en Noruega ofrecen a los peregrinos un camino más tranquilo y fresco hacia la redención".

Señala que existen nueve caminos de San Olav "que llegan desde Finlandia, Suecia y Noruega, y todos convergen en Trondheim, donde está enterrado el rey medieval más famoso de Noruega, San Olav".

La BBC dice que se trata de una "peregrinación al estilo nórdico" que ofrece un "grato respiro del calor de las emblemáticas rutas de peregrinación de Europa". En este sentido, recuerda que algunas partes del Camino de Santiago alcanzaron en agosto los 45 grados debido a una "una ola de calor de 16 días que avivó los incendios forestales, obligando a las autoridades a cerrar más de 50 kilómetros de la ruta entre Astorga y Ponferrada", por lo que "los peregrinos fueron desviados o desistieron".

"Los medios de comunicación españoles advirtieron que el Camino no solo se estaba volviendo más concurrido, sino también peligroso", recuerda la BBC, que hace una comparación: "Por el contrario, los caminos de San Olav prometen lo que algunos llaman ahora unas 'vacaciones frescas': aire más suave, días más largos y espacio para caminar sin una multitud de peregrinos".

La cadena británica insiste en que "la ruta no solo es más fresca que el Camino, sino también más tranquila": "El año pasado, casi medio millón de peregrinos recibieron la Compostela por caminar 100 kilómetros o más en España. En Noruega, las cifras son pequeñas en comparación, aunque están aumentando. En 2015, alrededor de 700 peregrinos recorrieron los últimos 100 kilómetros hasta Trondheim; el año pasado, esa cifra ascendió a casi 1.000".

Con todo ello, el artículo sentencia que "el Camino de Santiago en España sigue siendo un icono, pero el calor provocado por el cambio climático lo ha vuelto cada vez más difícil": "En Noruega, por caminos que antaño recorrieron vikingos y santos, aún es posible caminar con el clima, la cultura y la conciencia".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 