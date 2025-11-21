La cara de la princesa Leonor y la infanta Sofía cuando Javier Solana saluda a la reina es para exponerla en un museo

Reacción de la infanta y la princesa al saludo entre Solana y la reina Sofía

La reina Sofía ha sido la gran protagonista del día. La madre del rey Felipe VI y abuela de la heredera al trono ha recibido el Toisón de Oro de manos de su hijo. Esta es la máxima condecoración que puede otorgar el rey y también la han recibido el expresidente Felipe González y los padres de la Constitución que siguen con vida, Miguel Herrero y Miguel Roca.

Al acto han acudido rostros conocidos de la política española, la Casa Real al completo, formada por el rey Felipe VI, Letizia y sus dos hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor y la galardonada reina emérita.

En todo momento la heredera al trono de España ha estado muy pendiente de su abuela y las cámaras han captado cómo han salido abrazadas y sonrientes del Salón del Trono para desplazarse al Gasparini, donde se han hecho una foto de familia para conmemorar la especial celebraciónn

En un momento del acto, Javier Solana, secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999, ha dejado a muchos de piedra con un efusivo saludo a la reina Sofía. De hecho, las más impactadas han sido las nietas de la reina, que no sabían muy bien dónde meterse.

De hecho, en el vídeo se puede ver cómo ambas se miran y sobre todo Sofía se queda un poco sorprendida viendo cómo Solana agarra a su abuela por los brazos para felicitarla por la condecoración.

El gesto viral de Letizia

El de las hijas de los reyes de España no ha sido el único gesto curioso de esta ceremonia, que llega cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. La reina Letizia ha dejado un curioso momento a la vista de todos que también ha dado que hablar.

"La reina doña Letizia, sorprendida y mostrando interés por… ¿una cámara?: '¿Ah, es algo nuevo?'", ha escrito en X el periodista especializado en Casa Real Jose Moreno junto al vídeo en cuestión.