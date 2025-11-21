Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La reina Sofía, protagonista ante la ausencia del emérito: halagos, aplausos y el cariño de Letizia y Leonor
Life
Life

La reina Sofía, protagonista ante la ausencia del emérito: halagos, aplausos y el cariño de Letizia y Leonor

Felipe VI ha impuesto este viernes a su madre el Toisón de Oro, la máxima condecoración que puede otorgar un rey. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
La reina Sofía y la princesa Leonor, en el Palacio Real
La reina Sofía y la princesa Leonor, en el Palacio RealGTRES

La familia real se ha reunido este viernes para conmemorar los 50º años de la monarquía en España y celebrar la figura de la reina Sofía, que ha recibido el Toisón de Oro de manos de Felipe VI. Se trata de la máxima condecoración que puede otorgar el rey y también la han recibido el expresidente Felipe González y los padres de la Constitución que siguen con vida, Miguel Herrero y Miguel Roca. 

Durante toda la mañana ha habido una gran ausencia, la del rey Juan Carlos I, que no acudirá a ningún acto oficial relacionado con el aniversario pero sí asistirá a la comida familiar que se celebrará este sábado en El Pardo y a la que acudirá la familia Borbón al completo y también parte de la griega. 

En plena tormenta por las revelaciones de la biografía del emérito, Reconciliación, la reina Sofía ha sido la gran protagonista de la mañana, recibiendo todo tipo de halagos tanto de los condecorados y su hijo, como de la reina Letizia y sus nietas, Leonor y Sofía. 

La heredera ha estado muy pendiente de su abuela durante todo el acto y las cámaras han captado cómo han salido abrazadas y sonrientes del Salón del Trono para desplazarse al Gasparini, donde se han hecho una foto de familia para conmemorar la especial celebración. 

Durante un momento, la reina Sofía ha parecido señalar el Toisón de Oro que también llevaba puesto Leonor, que lo recibió de manos de su padre en 2018 como futura reina. La concesión de la condecoración a la emérita es un hito ya que es la única reina consorte que lo ha recibido. Una decisión de Felipe VI en agradecimiento al servicio a la corona de su madre, que ya destacó en 2014 en su discurso de proclamación. 

El abrazo con Letizia

El abrazo entre Sofía y Letizia
  El abrazo entre Sofía y LetiziaGTRES

Tras reunirse en el Salón Gasparini, la reina Letizia se ha dirigido a su suegra antes de que llegaran los demás protagonistas a hacerse la foto, abrazándola durante unos minutos de manera sonriente. Una estampa familiar muy diferente a la de aquel rifirrafe en la misa de Pascua en la Catedral de Palma, cuando Letizia intentó que la emérita no se sacara una foto con Leonor y Sofía. 

Aquella imagen provocó una crisis en la casa real e hizo que se miraran con lupa, todavía más que antes, las interacciones entre las dos reinas. Desde entonces, Letizia se ha mostrado especialmente pendiente de su suegra, al menos en público. 

Las reinas Letizia y Sofía, abrazadas
  Las reinas Letizia y Sofía, abrazadasEFE

Las relaciones familiares han vuelto a colocarse en el centro del debate en las últimas semanas por las revelaciones de Juan Carlos I, que no ha dudado en lanzar dardos a Letizia

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"La entrada de Letizia en la familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Hice todo lo posible para superar nuestras diferencias porque el éxito de la pareja principesca era una garantía para el futuro de la Corona. Le dije que tenía abierta la puerta de mi despacho, pero nunca vino", escribió el emérito en sus memorias. Esas relaciones, al menos este viernes y de cara al público, no parecen dañadas. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 