Las cámaras captan un inusual gesto de Letizia en el acto de entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía

La reina Letizia es poco de salirse del protocolo y en esta ocasión las cámaras han captado un inusual gesto durante la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía. Allí estaban, además de Letizia, el rey Felipe VI en compañía de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía.

Este acto es histórico por varias razones. La reina emérita Sofía se convertirá en la primera reina consorte de España en recibir el Toisón de Oro. Junto a ella han sido condecorados otros importantes rostros de la democracia española.

El rey ha entregado esta máxima distinción de la Corona al expresidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. El monarca ha resaltado su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona".

De su madre, la reina Sofía, se la ha condecorado "por una vida entera de servicio ejemplar y lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos". Además, ha añadido que por ser "memoria afectiva de España".

"A mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción al Rey Juan Carlos en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas ─todavía hoy─ y ejercido con un profundo sentido del deber. Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles. La figura de la reina Sofía, forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática", ha dicho emocionado Felipe VI.

Además de los momentos emotivos hay uno que ha llamado la atención cuando la reina, siempre curiosa, se ha percatado de algún tipo de objeto que alguien portaba, parece que de prensa, y ha hecho un gesto con las manos.

"La reina doña Letizia, sorprendida y mostrando interés por… ¿una cámara?: '¿Ah, es algo nuevo?'", ha escrito en X el periodista especializado en Casa Real Jose Moreno.