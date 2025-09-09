Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La cartera le deja una nota a un vecino: la respuesta es para que Correos lo use en un anuncio
Momentazo de buen rollo. 

Álvaro Palazón
Imagen de Lios de VecinosLios de Vecinos

Los carteros y carteras de Correos hacen una labor pocas veces reconocida. La empresa pública llega hasta donde las privadas no quieren llegar y llevan paquetes y cartas a las zonas más recónditas de España. 

En las últimas horas se ha hecho viral la bonita reacción entre una cartera y una vecina de un bloque de Asturias. Todo apunta a que la empleada de Correos colecciona sellos y el que alguien le mandó a la paisana le gustó para su colección. 

Como se puede ver en la imagen, el sello en cuestión es de Francia y tiene una Torre Eiffel sobre los campos de París. 

Al ver el sello, la cartera le dejó una nota a la vecina donde se podía leer: "Me puede dar el sello? Gracias. La cartera". A lo que la inquilina respondió: "Señora cartera, disponga usted del sello para su colección, un saludo, Nati". 

Esto ha dejado varios comentarios en X aplaudiendo la bonita relación entre la cartera y la vecina, algo poco habitual en redes sociales y casi en la vida real donde la crispación está llegando ya a todos los estamentos de la sociedad. 

"Una vecina amable", "Qué lindos", "Buen rollo! Estas cosas me gustan" y alguna que otra queja por alguna situación personal con los trabajadores de correos son los mensajes que se pueden leer bajo la publicación de Líos de Vecinos. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón es redactor de virales, televisión y de deporte en 'ElHuffPost' y trabaja desde Madrid. Es Licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Puedes contactar con él en alvaro.palazon@huffpost.es