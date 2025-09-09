La cartera le deja una nota a un vecino: la respuesta es para que Correos lo use en un anuncio

Los carteros y carteras de Correos hacen una labor pocas veces reconocida. La empresa pública llega hasta donde las privadas no quieren llegar y llevan paquetes y cartas a las zonas más recónditas de España.

En las últimas horas se ha hecho viral la bonita reacción entre una cartera y una vecina de un bloque de Asturias. Todo apunta a que la empleada de Correos colecciona sellos y el que alguien le mandó a la paisana le gustó para su colección.

Como se puede ver en la imagen, el sello en cuestión es de Francia y tiene una Torre Eiffel sobre los campos de París.

Al ver el sello, la cartera le dejó una nota a la vecina donde se podía leer: "Me puede dar el sello? Gracias. La cartera". A lo que la inquilina respondió: "Señora cartera, disponga usted del sello para su colección, un saludo, Nati".

Esto ha dejado varios comentarios en X aplaudiendo la bonita relación entre la cartera y la vecina, algo poco habitual en redes sociales y casi en la vida real donde la crispación está llegando ya a todos los estamentos de la sociedad.

"Una vecina amable", "Qué lindos", "Buen rollo! Estas cosas me gustan" y alguna que otra queja por alguna situación personal con los trabajadores de correos son los mensajes que se pueden leer bajo la publicación de Líos de Vecinos.