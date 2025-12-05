La confesión de una inglesa recién afincada en España tras visitar la pescadería de Mercadona: "Eso es lo que me encanta de España"
Esta inglesa afincada en España no esperaba que su compra en Mercadona derivaría en algo que es lo que más aprecia de nuestro país.
Si algo suelen destacar los extranjeros que nos visitan o se quedan a vivir en España es el buen ambiente social, la interacción y cercanía entre la gente, algo impensable o casi tabú en otros países. Lo corrobora esta inglesa afincada en España en su Instagram susie_in_spain, a partir de algo tan simple como ir a comprar al Mercadona. Susie lo tiene claro: "Todo el mundo es muy amigable y eso es lo que me encanta de España".
Lo que más le gusta de España es la cercanía y la amabilidad, porque tras haberle despachado su bacalao, la empleada de Mercadona le pregunta por el frío y se interesa por si vivía allí o estaba de visita, además del clima en Inglaterra.
"Voy a comprar bacalao y no estaba preparada para la pequeña charla"
Susie entra en el "famoso" Mercadona en busca de bacalao que fuera "fresco". No sabe las costumbres de cómo sirven el pescado en general y de este manjar tan navideño, en particular, así que pregunta. "Puedes hacer mitad o enteros", le dice la dependienta de la pescadería del supermercado más famoso y usado por los españoles.
"Hoy intento pedir bacalao en español", escribe en inglés en su Instagram, y la verdad es que se defiende bien. "¿Puedes preparar como migas, para bacalao a la dorada, por ejemplo", pregunta Susie, pero la dependienta le explica amablemente que solo se lo puede preparar "para hacer filetes, pero luego puedes trocearlo".
"La pescadera fue encantadora… y me ayudó cuando no sabía ciertas palabras", escribe, pero lo que más sorprende a esta inglesa afincada en España es la charla que deriva tras mientras la dependienta le prepara el bacalao, algo informal y totalmente espontáneo, preocupándose por su origen, qué clima hace en Inglaterra y si aquí pasa más o menos frío.
"Es genial ir más allá de la simple tarea de comprar lo que compraste y tener una microconversación con alguien en su idioma", concluye, y "aunque no sea perfecto, e incluso si se trata del tiempo, es una conexión humana".