La confesión de una inglesa recién afincada en España tras visitar la pescadería de Mercadona: "Eso es lo que me encanta de España"

Si algo suelen destacar los extranjeros que nos visitan o se quedan a vivir en España es el buen ambiente social, la interacción y cercanía entre la gente, algo impensable o casi tabú en otros países. Lo corrobora esta inglesa afincada en España en su Instagram susie_in_spain, a partir de algo tan simple como ir a comprar al Mercadona. Susie lo tiene claro: "Todo el mundo es muy amigable y eso es lo que me encanta de España".

Lo que más le gusta de España es la cercanía y la amabilidad, porque tras haberle despachado su bacalao, la empleada de Mercadona le pregunta por el frío y se interesa por si vivía allí o estaba de visita, además del clima en Inglaterra.

"Voy a comprar bacalao y no estaba preparada para la pequeña charla"

Susie entra en el "famoso" Mercadona en busca de bacalao que fuera "fresco". No sabe las costumbres de cómo sirven el pescado en general y de este manjar tan navideño, en particular, así que pregunta. "Puedes hacer mitad o enteros", le dice la dependienta de la pescadería del supermercado más famoso y usado por los españoles.

"Hoy intento pedir bacalao en español", escribe en inglés en su Instagram, y la verdad es que se defiende bien. "¿Puedes preparar como migas, para bacalao a la dorada, por ejemplo", pregunta Susie, pero la dependienta le explica amablemente que solo se lo puede preparar "para hacer filetes, pero luego puedes trocearlo".

"La pescadera fue encantadora… y me ayudó cuando no sabía ciertas palabras", escribe, pero lo que más sorprende a esta inglesa afincada en España es la charla que deriva tras mientras la dependienta le prepara el bacalao, algo informal y totalmente espontáneo, preocupándose por su origen, qué clima hace en Inglaterra y si aquí pasa más o menos frío.

"Es genial ir más allá de la simple tarea de comprar lo que compraste y tener una microconversación con alguien en su idioma", concluye, y "aunque no sea perfecto, e incluso si se trata del tiempo, es una conexión humana".