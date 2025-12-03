Lo que ha visto en la estantería de Mercadona tiene mucho que ver con la situación de España: "¿Os habíais dado cuenta?"

Llega la Navidad y con ella las compras desmedidas. Según un estudio de la la Asociación Española de Consumidores (Asescon) la de 2025 será la Navidad más cara de la historia con un gasto medio de 1.300 euros por persona, 219 más que el año pasado, un 20% más.

En otras palabras: la intención de consumo supera el Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa en 1.184 euros brutos. Uno de los gastos que más sube es el de los juguetes: el consumidor medio gastará unos 565 euros este año, un 32% más que en 2024.

El aumento de los precios se ve también en los supermercados y no sólo en el hecho de que cada vez sea más caro hacer la compra, también en los productos que se usan para hacer algunos alimentos. En Mercadona, el experto en alimentación y finanzas @IvancgfinX, ha analizado lo que está pasando con los turrones y tiene mucho que ver con la situación del país.

Este experto se ha percatado de que, debido al alto coste de materias primas como las almendras, los turrones se hacen cada vez más con cacahuetes ya que su precio es menor.

"Y seguimos observando el consumo y a la industria alimentaria, como la mete doblada. Hoy he pasado por el stand de turrones de Navidad en Mercadona… y está todo lleno de turrón de cacahuete", explica en la red social de Elon Musk.

Y añade: "El turrón blando, duro, chocolate... todo a base de cacahuete. El de almendra pura los van haciendo más pequeños, y su precio sigue año tras año incrementándose. Se nota el cambio. Con la almendra por las nubes, han tirado de cacahuete para mantener precios que no duelan tanto. Es lo que hay. Cada vez más pobres".

En un mensaje le dicen: "No me había fijado en esto que comentas del cambio que está haciendo la industria al sustituir la almendra por el cacahuete por un tema de precio de la materia prima".