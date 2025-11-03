La demoledora frase con la que Silvia Intxaurrondo sentencia el discurso de Carlos Mazón

Carlos Mazón se va. El presidente de la Comunidad Valenciana dimite de su cargo un año después de su nefasta gestión en la DANA que costó la vida a 229 personas y tras ser objeto de críticas en el funeral de Estado del pasado 29 de octubre.

"Apelo a la responsabilidad de esa mayoría parlamentaria para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les aseguro que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Pero ya no puedo más. (...) Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat", ha llegado a decir Mazón en una comparecencia este lunes a las 9 de la mañana.

Por primera vez ha reconocido errores propios como, por ejemplo, mantener su agenda o no pedir la emergencia nacional: "Tras estos días de recuerdo y aniversario duros, desgarradores, crispados y crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Y es momento de reconocer los errores propios. Me gustaría anunciar los errores que cometí desde el primer momento: no pedí la declaración de emergencia nacional (...) y sobre todo, mantener la agenda de ese día".

Reconoce errores propios

"Yo debí haber tenido la visión política de haberme quedado. Sé que cometí errores, lo reconozco, y voy a vivir con ello toda mi vida. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político ni por mala fé. No supimos que había muertos hasta la madrugada del día 30. No tuvimos en cuenta la magnitud de la catástrofe y de lo que ocurría en el Barranco del Poyo", ha proseguido diciendo.

En La Hora de La 1 han puesto toda la comparecencia en directo y justo cuando Mazón ha terminado, su presentadora Silvia Intxaurrondo ha tomado la palabra para sentenciar al dirigente del PP por no acordarse de las víctimas y por dejar varias cuestiones en el aire: cuándo se va, si deja el acta o quién va a ser su sucesor.

"Hay que saber estar a la altura hasta para marcharse. A no ser que uno esté pensando en embarrar y en la defensa jurídica personal para la cual sería mejor no citar a los fallecidos", ha sentenciado la periodista.