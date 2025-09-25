Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Santiago Niño Becerra se pronuncia rotundo sobre el augurio del dueño de Mercadona, que cree que las cocinas desaparecerán
Juan Roig se ha reafirmado en su vaticinio. 

Rodrigo Carretero
Juan Roig y Santiago Niño Becerra.GETTY / TV3

El dueño de Mercadona, Juan Roig, provocó un encendido debate en marzo, cuando vaticinó que en el año 2050 en los hogares españoles dejaría de haber cocinas porque ya no serán tan necesarias por culpa de la falta de tiempo y de la comida preparada que venden los supermercados.

"Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el Listo para comer ya ganamos dinero, y continúa creciendo", subrayó Roig, que fue más allá y aseguró: "A mitad del siglo XXI, que yo espero vivirlo, quedan 25 años más o menos, no habrá cocinas".

Ahora, meses después de aquella afirmación que ha seguido provocando comentarios todos estos meses, Roig se ha reafirmado. Lo ha hecho durante la presentación de la memoria anual de la compañía, en la que ha insistido: "Lo dije y lo mantengo: a mitad del siglo XXI no habrá cocinas".

A raíz de esta nueva sentencia, el popular economista Santiago Niño Becerra se ha pronunciado al respecto. Y lo ha hecho para señalar que, seguramente, el dueño de Mercadona no va muy desencaminado.

"Para cocinar (en plan doméstico) hay que conocer ciertas técnicas, disponer de tiempo, tener un espacio y, puede que sea lo más importante, disfrutar cocinando. Cada vez el conocimiento de tales técnicas es menor, el escaso tiempo del que se dispone hay que repartirlo entre más opciones (tal vez más apetecibles que cocinar)", ha escrito Niño Becerra en su perfil de la red social X.

Además, el experto subraya que cada vez "los espacios son decrecientes, y menos personas disfrutan cocinando". 

"Hasta aquí la realidad. Pero si se ofrece una alternativa real y funcional que 'resuelve' todo lo anterior, más personas la adoptarán, por lo que la profecía tiene todo a favor para convertirse en autocumplida. O sea, que es posible que suceda lo que se apunta", ha sentenciado el economista. 

