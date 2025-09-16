"La línea invisible": un británico explica una de las mayores diferencias culturales entre su país y España

El usuario de TikTok @edward_la_vida, británico que se acaba de mudar a España, ha compartido el que, según dice, es uno de los mayores choques culturales que ha experimentado tras cambiar de país.

"Me acabo de mudar a España y esta es una de las mayores diferencias culturales que he encontrado hasta ahora. Es la línea invisible", empieza diciendo antes de explicar a qué se refiere exactamente.

"El otro día voy a la oficina de Correos y entras allí y en Reino Unido nos encanta hacer cola: sabes exactamente dónde estás parado. Entro en la oficina de Correos y todos están sentados por todas partes, en una esquina de la sala. No hay cola afortunadamente", señala en referencia a una costumbre que está muy extendida en España.

"Me han enseñado la frase: ¿Quién es el último? Alguien dice 'yo' y ya tomo nota mental: ok, estoy detrás de ese tipo de allí. No tienes ni idea de dónde está en la cola. Y hay gente que, con este método, no está ni en la oficina de Correos ", celebra.

En las reacciones, muchos británicos han aprovechado para aplaudir la idea y, de paso, el estilo de vida en España. "Jajaja sí, me encanta, me encanta el estilo de vida español, ¡¡¡mucho mejor que la miserable vida en el Reino Unido!!!", dice una persona.

"¿Cómo que no tienes ni idea de dónde está en la cola? Era el último hasta que entraste. Ahora sí. Sistema fácil", dice otro, a lo que ha respondido el propio autor del vídeo: "Sí fácil en ese sentido pero no sabes cuántas personas hay delante de ti".

Otros, en cambio, explican métodos similares pero mejorados: "Eso está muy atrasado, en Portugal solo tienes que coger un número de la máquina y oír un grito, para ver los números y donde ir, lo encuentras en todos los sitios a los que vas a ser atendido, hospitales, cafeterías, correos, farmacias, etc".