Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
"La línea invisible": un británico explica una de las mayores diferencias culturales entre su país y España
Virales

Virales

"La línea invisible": un británico explica una de las mayores diferencias culturales entre su país y España

Se produce, sobre todo, en las tiendas.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un momento del vídeo de @edward_la_vida.TIKTOK / @edward_la_vida

El usuario de TikTok @edward_la_vida, británico que se acaba de mudar a España, ha compartido el que, según dice, es uno de los mayores choques culturales que ha experimentado tras cambiar de país. 

"Me acabo de mudar a España y esta es una de las mayores diferencias culturales que he encontrado hasta ahora. Es la línea invisible", empieza diciendo antes de explicar a qué se refiere exactamente.

"El otro día voy a la oficina de Correos y entras allí y en Reino Unido nos encanta hacer cola: sabes exactamente dónde estás parado. Entro en la oficina de Correos y todos están sentados por todas partes, en una esquina de la sala. No hay cola afortunadamente", señala en referencia a una costumbre que está muy extendida en España.

"Me han enseñado la frase: ¿Quién es el último? Alguien dice 'yo' y ya tomo nota mental: ok, estoy detrás de ese tipo de allí. No tienes ni idea de dónde está en la cola. Y hay gente que, con este método, no está ni en la oficina de Correos ", celebra.

En las reacciones, muchos británicos han aprovechado para aplaudir la idea y, de paso, el estilo de vida en España. "Jajaja sí, me encanta, me encanta el estilo de vida español, ¡¡¡mucho mejor que la miserable vida en el Reino Unido!!!", dice una persona.

"¿Cómo que no tienes ni idea de dónde está en la cola? Era el último hasta que entraste. Ahora sí. Sistema fácil", dice otro, a lo que ha respondido el propio autor del vídeo: "Sí fácil en ese sentido pero no sabes cuántas personas hay delante de ti".

Otros, en cambio, explican métodos similares pero mejorados: "Eso está muy atrasado, en Portugal solo tienes que coger un número de la máquina y oír un grito, para ver los números y donde ir, lo encuentras en todos los sitios a los que vas a ser atendido, hospitales, cafeterías, correos, farmacias, etc".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 