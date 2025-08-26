Una mujer británica huye del Reino Unido a Benidorm por una queja cargada de ironía

Turistas en la playa de Benidorm durante el verano, en una imagen de archivo.

Una mujer se muda del Reino Unido a Benidorm (Alicante) por el aumento número de extranjeros en su país. Cada año, casi 900.000 británicos viajan al popular destino en la costa Blanca española, llamados por su vida nocturna, sus temperaturas cálidas o su asequibilidad, y más de 3.000 de ellos nunca regresan. Sin embargo, nada de lo anterior fue motivación para el traslado de la protagonista.

En declaraciones recogidas por el medio británico Daily Express, la mujer atribuye su partida a que "hay demasiados extranjeros en el Reino Unidos". "¡Perdimos nuestros derechos, la libertad de expresión se fue! Ya tuve suficiente, ya no lo voy a hacer. Me voy, pensé", relata.

La historia fue publicada en redes sociales, y muchos internautas se animaron a compartir su visión del asunto. "La pura ironía, la arrogancia de todo. Lo siento, pero ya he tenido suficiente de tratar a la gente así con guantes de seda", opina uno de ellos. "Mujer que se mudó a una tierra extranjera se queja de los extranjeros en casa", critica otro.

De acuerdo a la información difundida, los usuarios se preguntaron si la británica es consciente de los últimos pasos del Gobierno de España. Sánchez reveló a principios de este 2025 que planea una serie de medidas para limitar la adquisición de viviendas para extranjeros extracomunitarios, incluyendo una subida de la carga fiscal "hasta el 100% del valor del inmueble".

Tal y como recaba el digital, más de 18 millones de británicos visitan España cada año. No obstante, una quinta parte de ellos "nunca" intenta hablar el idioma nativo del país, y "más de la mitad preferiría señalar el menú antes de intentar decir una palabra que no esté en inglés".