La ola de calor hace estragos en Francia y recurren a un método muy llamativo: "El día que los franceses descubran las persianas van a flipar"

Lo peor de la ola de calor ha terminado en España, pero en Francia siguen sufriendo las altas temperaturas que han sofocado a media Europa estos días. El país galo ha superado esta semana en varias ocasiones los 40 grados, firmando récords históricos.

En ciudades como París, incluso se han superado los 40 °C en junio, algo inédito, y gran parte del país ha estado bajo alerta roja. Para combatir las altas temperaturas, algunos franceses han ideado un curioso sistema de refrigeración.

Las ventanas de algunos edificios pueden verse estos días una suerte de paneles de papel de aluminio para aislar las viviendas. "Como muchísimos franceses, acabo de forrar mi ventana con papel de aluminio donde pega el sol para ver si baja la temperatura. Todos morir", señala en X el periodista Alejo Schapire, argentino residente en Francia.

Una solución de emergencia que en España sorprendente enormemente, pues una simple persiana podría servir para combatir el calor en las horas de mayor incidencia. Así lo señala un usuario de X: "El día que los franceses descubran las persianas van a flipar".

Su uso depende del clima

"España tiene ahora mismo la oportunidad única de ser líder indiscutible y potencia absoluta de la industria persianera en el continente. Tenemos una alternativa al turismo ahí y no la estamos explotando", asegura otro usuario.

Nuestro país es de los pocos en Europa cuyas viviendas por norma general están equipadas con persianas. A pesar de que en Francia su uso también está generalizado, hay zonas donde es difícil encontrarlas.

En otros países, como en Italia y Portugal, las persianas son un elemento habitual en las casas, especialmente debido a que las temperaturas en verano suelen ser más altas que en otros lugares de Europa.

Por ejemplo, en Reino Unido, Estados Unidos o países nórdicos como Suecia o Noruega, las persianas no forman parte de la vivienda típica. En su lugar, usan sobre todo cortinas o estores interiores, porque el clima es más suave o frío, y no necesitan tanto aislamiento contra el sol.