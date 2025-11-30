Va a un bar en Marruecos y asegura que lo que hacen allí sería impensable verlo en España

Tamara es una joven española creadora de contenido que publica en TikTok (@soytamararp) su día a día en Marruecos, país al que se ha mudado, para mostrar su cultura, diferencias con España y muchas curiosidades que no sabíamos.

Sin duda, una de las cosas que más le han sorprendido es lo que le han dejado hacer en un bar de Marruecos, especialmente porque ha asegurado que en España "sería impensable".

"Otra cosa que es tipiquísima en Marruecos y que en España no se puede hacer, vamos, prohibidísimo, es que puedes coger algo de otra tienda o cualquier sitio y comértelo", ha revelado en el vídeo, que ha acumulado más de 10.000 visitas.

Ha enseñado que el bocadillo que se estaba comiendo delante de la cámara era de una tienda que había al lado y que no han tenido ningún problema. En cuanto a reacciones, muchos usuarios debaten sobre si es ético llevar comida de otro lugar a locales como bares o restaurantes, sea en España o en otro lugar.

El usuario Jonathan ha contado que él trabaja en hostelería, en un local de comida rápida y que si son "un grupo de cinco, seis o siete personas y hay una que no le gusta esto y me piden permiso claro que les dejo". Sin embargo, Tamara ha replicado que no es lo mismo. "Aquí pedimos las judías, pero puedes pedir solo un té que es un euro y llevar la comida de fuera":

Discrepancias

Una de las reacciones más destacadas ha sido la del usuario Joan, que no ha dudado en opinar con toda la sinceridad del mundo: "Esto no pasa aquí porque somos unos acomplejados. Si me hablas de Marruecos es normal, porque ellos ahí lo tienen por normal".

"España no se hace y no entiendo el porqué. Una cosa es que solo consumas lo que traigas de otro establecimiento, pero si tú haces gasto no veo el porqué no puedo comer o beber algo que traiga yo de otro lado", ha concluido Joan.