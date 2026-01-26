Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Si habitualmente utilizas trapos de cocina de algodón como estos, el chef Jordi Cruz tiene un mensaje para ti
Virales
Virales

Si habitualmente utilizas trapos de cocina de algodón como estos, el chef Jordi Cruz tiene un mensaje para ti

Explica pros y contras de los tres métodos más populares. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
trapos de cocina
Una torre de trapos de cocina clásicos.Getty Images

El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha intentado despejar todas las dudas que los usuarios suelen tener acerca de cuál es el mejor método para limpiar la cocina. 

"Pongamos luz a otra discusión eterna: qué trapos utilizar en la cocina", dice antes de detallar lo que piensa de usar el papel de cocina: "Suele estar hecho de celulosa, muy absorbente e higiénico, quizá poco ecológico porque es difícil de reciclar y, sobre todo, no es reutilizable".

Sobre los trapos de algodón especifica que "se suelen hacer con algodón u otras fibras para limpiar, secar, coger cosas calientes": "Es multiuso, reutilizable, muy robusto, pero lo llevamos al extremo y hay que limpiarlo muy a menudo". 

Su apuesta: el de algodón con ayuda del resto

"Los de microfibra suele estar hechos de poliéster o poliamida, plástico. Es versátil, gran limpiador de superficies, no retiene la humedad, por lo tanto seca súper rápido y dura mucho. Pero es plástico, opción poco ecológica y evidentemente no lo podemos acercar al calor. Al ser micro, las fibras retienen todo, lo bueno y las bacterias también, así que hay que limpiarlo también muy a menudo", advierte.

Por todo ello, Cruz admite que se queda con el de algodón con apoyo del de microfibra y ocasionalmente el papel. Él mismo ha hecho un resumen de puntos fuertes y débiles de cada uno

Pros y contras del papel de cocina

Pros

  • Higiénico y de un solo uso.
  • Perfecto para absorber grasa o secar alimentos sin riesgo de contaminación.
  • Muy práctico en momentos puntuales.

Contras

  • Genera residuos y no siempre es reciclable.
  • Menos sostenible si se usa a diario.
  • No es tan absorbente como parece en superficies grandes.

Pros y contras de los trapos de algodón

Pros

  • Naturales, agradables al tacto y muy absorbentes.
  • Ideales para secar manos, vajilla o cubrir masas.
  • Duraderos si se lavan bien.

Contras

  • Acumulan humedad y bacterias con facilidad.
  • Tardan más en secar.
  • Necesitan lavados frecuentes a alta temperatura.

Pros y contras de los trapos de microfibra

Pros

  • Altísima capacidad de limpieza: atrapan grasa, polvo y bacterias.
  • Secan rápido y dejan menos marcas en superficies.
  • Reutilizables y muy duraderos.

Contras

  • Son sintéticos: liberan microplásticos si no se cuidan bien.
  • No todos son aptos para contacto directo con alimentos.
  • Requieren lavados específicos (sin suavizante).

Conclusiones: cada uno para una cosa

  • Para limpiar superficies: microfibra.
  • Para secar manos o vajilla: algodón.
  • Para manipular alimentos o absorber grasa: papel de cocina.

La recomendación del Ministerio

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), del ministerio de Consumo, señala que "un alimento cocinado puede volver a contaminarse por contacto con los alimentos crudos o con objetos que anteriormente hayan contactado con un alimento crudo (cuchillos, tablas, superficies, trapos, etc.)".

"El trapo de cocina o la bayeta puede ser un excelente vehículo de contaminación. Es preferible usar papel de cocina", señala ese organismo. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales