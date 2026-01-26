Si habitualmente utilizas trapos de cocina de algodón como estos, el chef Jordi Cruz tiene un mensaje para ti

El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha intentado despejar todas las dudas que los usuarios suelen tener acerca de cuál es el mejor método para limpiar la cocina.

"Pongamos luz a otra discusión eterna: qué trapos utilizar en la cocina", dice antes de detallar lo que piensa de usar el papel de cocina: "Suele estar hecho de celulosa, muy absorbente e higiénico, quizá poco ecológico porque es difícil de reciclar y, sobre todo, no es reutilizable".

Sobre los trapos de algodón especifica que "se suelen hacer con algodón u otras fibras para limpiar, secar, coger cosas calientes": "Es multiuso, reutilizable, muy robusto, pero lo llevamos al extremo y hay que limpiarlo muy a menudo".

Su apuesta: el de algodón con ayuda del resto

"Los de microfibra suele estar hechos de poliéster o poliamida, plástico. Es versátil, gran limpiador de superficies, no retiene la humedad, por lo tanto seca súper rápido y dura mucho. Pero es plástico, opción poco ecológica y evidentemente no lo podemos acercar al calor. Al ser micro, las fibras retienen todo, lo bueno y las bacterias también, así que hay que limpiarlo también muy a menudo", advierte.

Por todo ello, Cruz admite que se queda con el de algodón con apoyo del de microfibra y ocasionalmente el papel. Él mismo ha hecho un resumen de puntos fuertes y débiles de cada uno

Pros y contras del papel de cocina

Pros

Higiénico y de un solo uso.

Perfecto para absorber grasa o secar alimentos sin riesgo de contaminación.

Muy práctico en momentos puntuales.

Contras

Genera residuos y no siempre es reciclable.

Menos sostenible si se usa a diario.

No es tan absorbente como parece en superficies grandes.

Pros y contras de los trapos de algodón

Pros

Naturales, agradables al tacto y muy absorbentes.

Ideales para secar manos, vajilla o cubrir masas.

Duraderos si se lavan bien.

Contras

Acumulan humedad y bacterias con facilidad.

Tardan más en secar.

Necesitan lavados frecuentes a alta temperatura.

Pros y contras de los trapos de microfibra

Pros

Altísima capacidad de limpieza: atrapan grasa, polvo y bacterias.

Secan rápido y dejan menos marcas en superficies.

Reutilizables y muy duraderos.

Contras

Son sintéticos: liberan microplásticos si no se cuidan bien.

No todos son aptos para contacto directo con alimentos.

Requieren lavados específicos (sin suavizante).

Conclusiones: cada uno para una cosa

Para limpiar superficies: microfibra.

Para secar manos o vajilla: algodón.

Para manipular alimentos o absorber grasa: papel de cocina.

La recomendación del Ministerio

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), del ministerio de Consumo, señala que "un alimento cocinado puede volver a contaminarse por contacto con los alimentos crudos o con objetos que anteriormente hayan contactado con un alimento crudo (cuchillos, tablas, superficies, trapos, etc.)".

"El trapo de cocina o la bayeta puede ser un excelente vehículo de contaminación. Es preferible usar papel de cocina", señala ese organismo.