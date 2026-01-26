Si habitualmente utilizas trapos de cocina de algodón como estos, el chef Jordi Cruz tiene un mensaje para ti
Explica pros y contras de los tres métodos más populares.
El cocinero Jordi Cruz, jurado del programa de TVE MasterChef y dueño del restaurante ABaC, ha intentado despejar todas las dudas que los usuarios suelen tener acerca de cuál es el mejor método para limpiar la cocina.
"Pongamos luz a otra discusión eterna: qué trapos utilizar en la cocina", dice antes de detallar lo que piensa de usar el papel de cocina: "Suele estar hecho de celulosa, muy absorbente e higiénico, quizá poco ecológico porque es difícil de reciclar y, sobre todo, no es reutilizable".
Sobre los trapos de algodón especifica que "se suelen hacer con algodón u otras fibras para limpiar, secar, coger cosas calientes": "Es multiuso, reutilizable, muy robusto, pero lo llevamos al extremo y hay que limpiarlo muy a menudo".
Su apuesta: el de algodón con ayuda del resto
"Los de microfibra suele estar hechos de poliéster o poliamida, plástico. Es versátil, gran limpiador de superficies, no retiene la humedad, por lo tanto seca súper rápido y dura mucho. Pero es plástico, opción poco ecológica y evidentemente no lo podemos acercar al calor. Al ser micro, las fibras retienen todo, lo bueno y las bacterias también, así que hay que limpiarlo también muy a menudo", advierte.
Por todo ello, Cruz admite que se queda con el de algodón con apoyo del de microfibra y ocasionalmente el papel. Él mismo ha hecho un resumen de puntos fuertes y débiles de cada uno
Pros y contras del papel de cocina
Pros
- Higiénico y de un solo uso.
- Perfecto para absorber grasa o secar alimentos sin riesgo de contaminación.
- Muy práctico en momentos puntuales.
Contras
- Genera residuos y no siempre es reciclable.
- Menos sostenible si se usa a diario.
- No es tan absorbente como parece en superficies grandes.
Pros y contras de los trapos de algodón
Pros
- Naturales, agradables al tacto y muy absorbentes.
- Ideales para secar manos, vajilla o cubrir masas.
- Duraderos si se lavan bien.
Contras
- Acumulan humedad y bacterias con facilidad.
- Tardan más en secar.
- Necesitan lavados frecuentes a alta temperatura.
Pros y contras de los trapos de microfibra
Pros
- Altísima capacidad de limpieza: atrapan grasa, polvo y bacterias.
- Secan rápido y dejan menos marcas en superficies.
- Reutilizables y muy duraderos.
Contras
- Son sintéticos: liberan microplásticos si no se cuidan bien.
- No todos son aptos para contacto directo con alimentos.
- Requieren lavados específicos (sin suavizante).
Conclusiones: cada uno para una cosa
- Para limpiar superficies: microfibra.
- Para secar manos o vajilla: algodón.
- Para manipular alimentos o absorber grasa: papel de cocina.
La recomendación del Ministerio
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), del ministerio de Consumo, señala que "un alimento cocinado puede volver a contaminarse por contacto con los alimentos crudos o con objetos que anteriormente hayan contactado con un alimento crudo (cuchillos, tablas, superficies, trapos, etc.)".
"El trapo de cocina o la bayeta puede ser un excelente vehículo de contaminación. Es preferible usar papel de cocina", señala ese organismo.