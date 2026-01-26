Una española entra a trabajar en un colegio de Noruega y a las tres semanas alucina: "¿Sabéis cuál es el juego estrella que veo jugar a los niños?"
Llama también la atención una de las asignaturas que tienen allí.
Noruega se toma, como todos los países nórdicos, muy en serio la educación. La inversión total en esa materia (desde primaria a terciaria) es del 6,2% del PIB, superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es del 4,7%.
Además, los adultos jóvenes (25-34 años) con máster o equivalente en Noruega (19%) superan el promedio de la OCDE (16%). Por eso, no es de extrañar que en España, a menudo, se vea Noruega, al igual que a Finlandia, como un referente en materia educativa.
Al hilo de eso, una española que ha empezado a trabajar en un colegio en Noruega hace tres semanas, conocida en TikTok como @unafamiliamagica, ha explicado algunos de los aspectos que más le han llamado la atención porque son notablemente diferents a España.
"Lo primero es que el horario es de 8.00 a 13.00 y a las 13.00 comienza unas clases como extraescolares donde pueden estar fuera, jugar, ir al gimnasio o hacer manualidad", explica.
Los mismos juegos que hace décadas
"¿Sabéis cuál es el juego estrella que veo jugar a los niños? Juegos a los que yo jugaba hace 25 o30 años: el juego Quién es quién y el Operación", subraya.
"Tienen descanso aproximadamente cada dos horas y salen fuera haga el tiempo que haga. Una vez a la semana se van de pä tur, que es como ir de excursión, salen aquí cerquita a buscar cosas en la naturaleza. Y dentro de las asignaturas tienen algunas actividades como aprender a jugar al ajedrez o tirarse con trineo o colchoneta por una pendiente con hielo", subraya.
Tienen clases de cocina
"En cada clase, de 20 o 20 y picos alumnos, hay mínimo dos profesores por clase a la vez. También se puede comer en clase y tienen clases de cocina", celebra.
En las reacciones, una usuaria señala: "Lo que más me ha llamado la atención, lo de las clases de cocina". La propia creadora del vídeo ha respondido: "Ojalá en nuestros coles, ¿verdad?".
"Me parece que así tendrían más ilusión por ir a clase los niños y creo que ir con ganas aprenderían más", señala otra persona.