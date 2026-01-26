Una española entra a trabajar en un colegio de Noruega y a las tres semanas alucina: "¿Sabéis cuál es el juego estrella que veo jugar a los niños?"

Noruega se toma, como todos los países nórdicos, muy en serio la educación. La inversión total en esa materia (desde primaria a terciaria) es del 6,2% del PIB, superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es del 4,7%.

Además, los adultos jóvenes (25-34 años) con máster o equivalente en Noruega (19%) superan el promedio de la OCDE (16%). Por eso, no es de extrañar que en España, a menudo, se vea Noruega, al igual que a Finlandia, como un referente en materia educativa.

Al hilo de eso, una española que ha empezado a trabajar en un colegio en Noruega hace tres semanas, conocida en TikTok como @unafamiliamagica, ha explicado algunos de los aspectos que más le han llamado la atención porque son notablemente diferents a España.

"Lo primero es que el horario es de 8.00 a 13.00 y a las 13.00 comienza unas clases como extraescolares donde pueden estar fuera, jugar, ir al gimnasio o hacer manualidad", explica.

Los mismos juegos que hace décadas

"¿Sabéis cuál es el juego estrella que veo jugar a los niños? Juegos a los que yo jugaba hace 25 o30 años: el juego Quién es quién y el Operación", subraya.

"Tienen descanso aproximadamente cada dos horas y salen fuera haga el tiempo que haga. Una vez a la semana se van de pä tur, que es como ir de excursión, salen aquí cerquita a buscar cosas en la naturaleza. Y dentro de las asignaturas tienen algunas actividades como aprender a jugar al ajedrez o tirarse con trineo o colchoneta por una pendiente con hielo", subraya.

Tienen clases de cocina

"En cada clase, de 20 o 20 y picos alumnos, hay mínimo dos profesores por clase a la vez. También se puede comer en clase y tienen clases de cocina", celebra.

En las reacciones, una usuaria señala: "Lo que más me ha llamado la atención, lo de las clases de cocina". La propia creadora del vídeo ha respondido: "Ojalá en nuestros coles, ¿verdad?".

"Me parece que así tendrían más ilusión por ir a clase los niños y creo que ir con ganas aprenderían más", señala otra persona.