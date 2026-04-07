Wyoming ironiza sobre la profesión de quienes aplaudieron al rey Juan Carlos en Sevilla

El Gran Wyoming, en los Premios Iris, en la Real Casa de Correos.

La presencia del rey emérito Juan Carlos I en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla, con motivo del regreso de Morante de la Puebla, no solo dejó imágenes dentro del coso. También ha generado comentario televisivo… y del que corre rápido.

Durante su aparición, el monarca fue recibido con aplausos e incluso con gritos de "¡vuelve!", en una escena que ha dado pie a múltiples interpretaciones.

Wyoming dispara con una frase muy medida

En El Intermedio, El Gran Wyoming no dejó pasar la oportunidad y tiró de ironía para describir a quienes protagonizaron esa ovación. "Me imagino que eran todos inspectores de Hacienda", soltó el presentador, provocando la reacción inmediata en plató y convirtiendo la frase en uno de los momentos más comentados del programa.

El análisis llegó dentro de una de las secciones habituales del programa, en la que Wyoming y Dani Mateo se transforman en personajes caricaturescos para abordar la actualidad desde el humor.

Bajo los nombres de "duque de Wyoming Fitz-Stuart" y "Daniel Ruiz Mateos del condado del Alto Hospitalet", ambos construyen un relato cargado de sarcasmo sobre la escena vivida en Sevilla.

Fotos, bromas y comparaciones imposibles

El programa también puso el foco en la imagen del rey emérito junto a los toreros y sus cuadrillas, una estampa que dio pie a otra comparación marca de la casa.

"Parecen los X-Men", deslizó Dani Mateo, antes de que Wyoming rematara con otra ironía sobre la supuesta discreción que le habría pedido Felipe VI a su padre.

Según el presentador, "un poco más y se hace una foto con los toreros, el cuerpo de baile de Rosalía y una baliza V16 encendida en la coronilla".

La visita del emérito a Sevilla no se limitó a la plaza. También hubo encuentros familiares, incluyendo a Froilán y Victoria Federica, así como la pareja de esta última.

Un detalle que tampoco escapó al guion humorístico: "Es el cuñado ideal de Froilán", bromeó Wyoming.

De Sevilla a Portugal… con parada posible

Según se comentó en el programa, Juan Carlos I ya habría puesto rumbo a Portugal tras su paso por Sevilla, sin descartar futuras visitas a otros puntos habituales como Sanxenxo.

Eso sí, dejó una frase sobre su regreso que también fue objeto de burla: volvería "prontísimo". "Es igual que Terminator, tiene el cuerpo de metal y se despide igual", ironizó Wyoming.

Mientras tanto, la agenda de Letizia Ortiz y Felipe VI transcurría en un escenario completamente distinto: la procesión del Silencio en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid.

Un contraste que el programa aprovechó para añadir otra capa de sátira, recordando también la presencia de la reina y sus hijas en conciertos de Rosalía, "mezclándose con el populacho", en palabras de Wyoming.