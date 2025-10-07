La prenda que han creado los chinos para viajar por Europa dice mucho de cómo nos ven

Hay inventos que, más que una necesidad, parecen un diagnóstico social. Y este, desde luego, no deja lugar a dudas. En TikTok se ha hecho viral un vídeo en el que un joven chino pone a prueba una prenda “antipuñaladas” pensada, según se comenta en redes, para viajar tranquilo por Europa o Estados Unidos. Sí, como lo lees: una chaqueta que te protege de posibles ataques mientras haces turismo.

El clip, que circula en TikTok, parece una demostración promocional. En él, un chico vestido de forma casual se planta frente a un maniquí de entrenamiento naranja, de esos que se usan en artes marciales, y agarra un cuchillo de cocina. Lo primero que hace es enseñar que corta de verdad: apuñala varias veces la cabeza del muñeco para dejar claro que aquello no es de gomaespuma. Luego, pasa a la prueba importante.

El maniquí número dos —el de la demostración seria— lleva una chaqueta blanca con cremallera negra y cuello alto. Entonces el chico empieza la sesión de cuchillazos, directo al pecho y los costados. Pero nada. Ni un rasguño. La hoja no penetra el material y cuando se acerca la cámara, solo se observan unas pequeñas marcas circulares, como si el tejido hubiese absorbido el apuñalamiento. Ni sangre, ni drama, ni corte. Todo un éxito para la industria textil del miedo.

El tuit que ha encendido la conversación lo resumía así: “Los chinos han creado estas prendas anti-puñaladas para poder viajar tranquilos, de turismo, por Europa y Estados Unidos”. En otras palabras: si los turistas asiáticos ya se paseaban por Roma o París con el palo de selfie, ahora quizá lo hagan con una chaqueta antibalas de diseño minimalista.

Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos de los usuarios que han visto el vídeo han ironizado con que “Europa ya es un parque temático de supervivencia” y otros han bromeado con que el siguiente paso será “vender paraguas anticarteristas”. En cualquier caso, el vídeo ha servido para algo más que vender una prenda: ha dejado al descubierto una percepción inquietante sobre la seguridad en Occidente. Y también, todo hay que decirlo, un filón de mercado.