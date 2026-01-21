La RAE aclara uno de los errores más comunes que se cometen al querer mandar un correo: un fallo sencillo que se ve a diario

La Real Academia Española (RAE) utiliza sus perfiles de redes sociales en muchas ocasiones para despejar dudas sobre la gramática española, responder a cuestiones que le plantean sus seguidores y tratar de acercar a la población (y a los más jóvenes y consumidores de redes sociales) la ortografía.

La Academia responde sobre textos largos, otros más cortos, errores en titulares de noticias, contesta a dudas sobre los tiempos verbales o las construcciones sintácticas y, como en este caso, también indica cómo es la forma correcta a la hora de querer mandar un correo electrónico o una carta.

En el encabezado, la mayor parte de las personas lo escriben sin los dos puntos y con una coma después del destinatario al que se quiere enviar. Esto también pasa en las cartas redactadas a mano que se envían por el correo postal.

"En el encabezamiento de cartas y correos electrónicos, recuerden escribir dos puntos tras la fórmula de saludo escrita en línea aislada:", ha explicado la RAE en un tuit que se ha hecho viral.

Además, han puesto los dos siguientes ejemplos: "Querido Juan: ¿Estás ya de vuelta?…" y "Hola, Irene: Espero que estés bien…". Siempre con un salto de línea tras esos dos puntos y antes de comenzar con el texto propio de la carta.

Las respuestas de los usuarios

La publicación de la RAE se ha hecho viral con más de 70.000 reproducciones, casi un millar de me gusta y más de 200 compartidos. Además, también ha obtenido respuestas como las siguientes: