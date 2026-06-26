La reacción de dos hombres homosexuales cuando les preguntan si son pareja: "Cómo les cambia la cara cuando ven que no es una amenaza"

El día del Orgullo LGTBI está a la vuelta de la esquina, y en las últimas horas no deja de compartirse un vídeo que pone de manifiesto la importancia de la lucha por los derechos del colectivo y las causas que abanderan.

La cuenta de TikTok Street Love Stories, o Historias de amor callejeras, ha dado a conocer la historia de una pareja gay que se conoció hace 15 años. Sin embargo, lo más importante aquí no es lo que cuentan, si no su reacción cuando se les pregunta si son pareja.

"Disculpen, ¿son pareja?", les preguntan en plena calle. Uno de ellos responde afirmativamente, mientras que otro, visiblemente preocupado, se lleva las manos a la boca.

Una reacción que llama mucho la atención, pues da cuenta de la inmediata preocupación que siente al escuchar esta pregunta. "Tenemos que seguir luchando para borrar esa expresión de miedo de nuestras vidas", comenta un usuario.

Otra persona también alude a lo mismo en un comentario donde destaca "cómo le cambia la cara cuando ve que la pregunta no es una amenaza". "El alivio que sintió", apunta otra usuaria.

Reacciones así evidencian las reservas que pueden haber sentido personas LGTBI al pasear de la mano por la calle o expresar su amor de cualquier otra forma. Porque, pese a todos los avances que se han alcanzado, aún existe discriminación hacia este colectivo.

4 de julio, día del Orgullo

El Orgullo LGTBI de Madrid de 2026 se celebra del 25 de junio al 5 de julio, y durante estos días la ciudad se transforma por completo, especialmente el centro y el barrio de Chueca.

En esta edición, como cada año, hay una mezcla de actividades culturales, conciertos gratuitos y fiestas en la calle que van creciendo poco a poco, empezando por el llamado "Orgullo de Barrio" en los primeros días y culminando en los grandes eventos centrales.

A partir del 1 de julio, con el pregón en la plaza de Pedro Zerolo, empieza la parte más intensa: se abren los grandes escenarios en lugares como Plaza de España, Sol o Chueca, donde hay conciertos y espectáculos cada noche con artistas conocidos.

Sin embargo, el momento clave de este año llega el sábado 4 de julio de 2026, con la gran manifestación del Orgullo, que recorre Madrid desde Atocha hasta Colón con carrozas, pancartas y música.