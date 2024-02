La recepcionista de un hotel cuenta por qué puede no funcionar la tarjeta de la habitación: muchos no lo sabían

La tiktoker @unatipicamota, recepcionista en un hotel, ha desvelado en TikTok algunas situaciones que se dan un profesión y una de ellas ha sorprendido a muchos. En una larga enumeración ha explicado, por ejemplo, que ella sólo hace su trabajo y que si te ha pasado algo durante el viaje no es su culpa.

"Siento mucho si no te gusta pagar a la entrada, no es que yo haya puesto la norma, es que se ha ido más de una persona sin pagar y luego la tarjeta no pasa", ha dicho también en el vídeo.

Pero, sin duda, una de las cosas más curiosas que ha contado es que desde el hotel pueden bloquear la tarjeta de la habitación si hay algún impago: "Soy recepcionista y no, no te funcionan las llaves porque las hayas puesto cerca del móvil, seguramente debas algo que tengas que pagar y te hemos bloqueado la puerta".

Una afirmación que muchas personas desconocían, tal y como le han dejado ver en los comentarios.

"Eso de bloquear la llave no lo he escuchado en la vida, ¿no es ilegal apropiarse bienes ajenos?Osea no puedo acceder a mis cosas…", le ha comentado una usuaria en TikTok, donde el vídeo está siendo muy viral.

"Nooo, tu bloqueas la puerta porque la gente debe algo o se ha estropeado algo… y es la única forma de que bajen a recepción, obviamente si pasa cualquier cosa te vamos a volver a dejar entrar", ha respondido.

"Pues la tarjeta a mi cada vez y en distintos hoteles que la guardo con el móvil deja de funcionar... y no he ido la han arreglado y no me han dicho 'debes esto o lo otro", ha señalado otra persona. A lo que la recepcionista ha dicho que eso también puede pasar.