El homenaje de un joven del público a Robe Iniesta en mitad de 'La Revuelta': el aplauso del plató es atronador
El homenaje de un joven del público a Robe Iniesta en mitad de 'La Revuelta': el aplauso del plató es atronador

"Robe, va por ti, y gracias", sentencia.

Diego, un joven del público en La Revuelta.

Este miércoles ha sido muy duro para el mundo de la música tras conocerse el fallecimiento de Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe, fundador de Extremoduro y una de las personalidades más conocidas del rock en español.

Las reacciones y homenajes han ascendido a miles y miles, especialmente en redes sociales, con frases que un día dijo Robe, o algún fragmento de sus canciones, incluso anécdotas vividas con él, como el cantante Alfred García.

Sin embargo, en el nuevo episodio de La Revuelta, David, un chico invidente del público de La Revuelta, se ha llevado un aplauso atronador de todo el plató tras un pequeño homenaje al cantante. Todo comenzó a raíz de conocer la noticia de que, después de seis años, le dejó su pareja.

Broncano le preguntó por el motivo y, con ironía, David respondía: "Pregúntale a ella, yo qué sé". Sin embargo, lo que más triste le ha puesto este miércoles ha sido conocer el fallecimiento de Robe Iniesta.

Un gran homenaje en pocas frases

El homenaje de David a Robe ha sido en pocas palabras, agradeciéndole su aportación a la música y a la cultura en general: "Quiero hacer desde aquí un homenaje, no sé si se cortará en tele, gracias a esa persona, sé que si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, o porque a veces somos un poco Jesucristo, el rey de la baraja, o aunque el día esté mal, hay que salir, beber y el rollo de siempre".

"Robe, va por ti y gracias", ha sentenciado David, llevándose un aplauso unánime de todo el público, incluso de Broncano.

Broncano y Robe

Broncano estiraba el chicle y admitía que se había enterado por la mañana y estuvo unas tres horas escuchando la música de Extremoduro. "Se ha ido, en mi opinión, de los artistas más grandes que ha dado España en la historia", ha defendido.

De hecho, han propuesto desde el programa hacer un día de homenaje a Robe. "Más adelante lo haremos, sí", ha prometido Broncano, alguien que cumple muy bien lo que promete.

