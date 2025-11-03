Las banderas que hay puestas en los balcones de este edificio de Burgos están arrasando 

Hay edificios icónicos como los de las series de Aquí no hay quien viva o La que se avecina que trascienden a la realidad y prácticamente todo el mundo en España conoce esas comunidades de vecinos cuyas historias han logrado un gran calado en la sociedad.

Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral un edificio de Burgos que parece estar sacado de una serie o película de ficción y no de la vida real. La imagen, que ha llegado a X gracias al usuario @jurgenignoto, se ha hecho viral por lo curiosa que es.

Todo ha comenzado con un tuit de otra persona, @RavenWrgs, que ha sido la que ha publicado un mensaje en el que decía que les iban a hacer un ruta nocturna por las calles de Toledo. Junto a estas palabras, decidió acompañarlo con una foto de un balcón en el que aparece una bandera de España.

Sin embargo, ha sido una respuesta a este mensaje la que ha logrado cautivar a todos los usuarios de X. Concretamente ha sido la reacción de @jurgenignoto la que más ha triunfado. En ella muestra un edificio de Burgos de tres pisos en cuyos balcones hay banderas de todo tipo.

En el segundo piso hay dos banderas rusas sin el escudo, únicamente la tricolor compuesta por tres franjas horizontales de colores blanco, azul y rojo, mientras que hay una tercera que incluye el escudo del águila bicéfala. En el tercer piso, además, se ven dos banderas más rusas y, en medio, una española.

Variedad de respuestas en X

Entre las reacciones que ha tenido este tuit, que lleva más de 60.000 reproducciones, se pueden ver aquellas que destacan lo curioso de la escena, pero también los que han mostrado su incredulidad al verlo.

Además, ha habido tuiteros que han comentado que llevan años ahí y que no es algo nuevo. "Soy de Burgos, he visto esas banderas toda mi vida y todavía no se por que están ahí", ha escrito un tuitero. Sin duda, un tuit curioso y una anécdota de esas que tienen un gran alcance en redes.