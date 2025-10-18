Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las contundentes palabras de Terelu sobre la sanidad pública española
La presentadora ha tenido además un consejo para Pedro Sánchez que hace extensivo a muchos.

Terelu, fotografiada el 14 de octubre de 2025.GTRES

Terelu Campos, la presentadora, excolaboradora de Sálvame e hija de la periodista María Teresa Campos, ha sido uno de los rostros de un evento de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer para visibilizar la realidad del cáncer de mama —ella misma fue diagnosticada en 2012— y llamar la atención sobre la necesidad de investigación y de realizarse revisiones periódicas.

"Por mi historia y por mi condición de persona pública tengo la responsabilidad de alzar la voz", ha afirmado en una entrevista en El Mundo.

Durante la charla, en la que recalca esa importancia vital de no saltarse revisiones médicas, la comunicadora señala que le parece "de un analfabetismo bastante brutal" si alguien es capaz de "decir con una sonrisa que lleva cinco años sin ir a la ginecóloga".

Terelu recalca que "es un tema que debería interesarle a los políticos". "No deberíamos estar de acuerdo con los recortes en Sanidad. La Sanidad Pública es la que nos cuida cuando cualquier ciudadano enferma. Yo prefiero que gaste usted un poquito más en sanidad y un pelín menos en infraestructura. Por supuesto que quiero tener buenísimas carreteras, pero si estoy muerta, ¿para qué las quiero?", defiende.

La televisiva afirma que está "bastante formada políticamente", algo que achaca a la profesión de su madre, "muy formada", y a que es algo que siempre le ha interesado.

"Te sorprendería la cantidad de cosas de las que podría hablar. Aunque no aceptaría la oferta de ningún partido. ¡Menos con la situación tan crispada que hay!", desliza.

Así, no le falta un consejo para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Asegura Terelu: "Le recomendaría moderación. Pero no solo a él: al Gobierno, a la oposición y a los partidos les pediría tranquilidad, educación y respeto al ciudadano".

Cabe recordar que Terelu y su hermana, Carmen Borrego, estuvieron en La Moncloa en septiembre de 2023, poco después del fallecimiento de su madre, donde fueron recibidas por Sánchez, por aquel entonces presidente en funciones.

