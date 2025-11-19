Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las medallas de las tres 'P' que le daría Nacho Duato a Isabel Díaz Ayuso: es tajante
Las medallas de las tres 'P' que le daría Nacho Duato a Isabel Díaz Ayuso: es tajante

"Empeñada en meterse con Pedro Sánchez... pero si no le llega a la suela de los zapatos", ha criticado.

Nacho Duato e Isabel Díaz Ayuso
Nacho Duato e Isabel Díaz Ayuso

El coreógrafo y bailarín, Nacho Duato, ha subido un video a sus redes sociales donde ha querido responder a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre sus habituales críticas al gobierno central y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

"Ahora dice la señora Ayuso que el gobierno se nos ha metido en las cabezas, que nos den también a lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, que es lo que podemos y no podemos hacer, que está en cuenta de nuestras libertades. Realmente está enloquecida", ha criticado el coreógrafo y bailarín.

"¿Por qué se está siempre metiendo con el gobierno?" se ha preguntado el mismo. "En lugar de arreglar los problemas que tiene su comunidad, que son muchos. Empeñada en meterse con Pedro Sánchez... pero si no le llega a la suela de los zapatos. Cuando usted se mete con él, es como un chihuahua que levanta la pata para mear en la catedral de Notre Dame", ha agregado. 

Finalmente, el bailarín de ballet español ha dicho las medallas de las tres 'P0 que le daría a la presidenta madrileña. "Vamos a tenerle que dar la medalla de las tres 'P': pija, patética, pepera", ha sentenciado finalmente en su video. El momento ha sido compartido por varios usuarios en las redes sociales, como es el caso de @josevico4, quien acumula ya unas 16.000 reproducciones.

