Nacho Duato habla como valenciano y deja una de las opiniones más firmes contra Mazón que se han visto

El coreógrafo y bailarín de ballet español Nacho Duato, que fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza entre 1990 y 2010, estuvo este martes en el programa Late Xou, que conduce Marc Giró en TVE, y cargó contra el ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión con la DANA y su no dimisión hasta más de un año después.

Duato, que nació en Valencia en 1957, curiosamente el año de la riada, fue preguntado por cómo está llevando todo lo que ha pasado en la región. Primero comentó que, a pesar de aquellas inundaciones, "ahora está precioso el Turia y que hasta querían hacer una autopista" y después cargó contra Mazón.

"Lo estoy viviendo con asombro. ¿Cómo este señor ha tenido la caradura de seguir en ese puesto y de acabar dimitiendo de esta forma?", se preguntó el coreógrafo, que ostenta entre otras distinciones el Premio Nacional de Danza y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

"Yo creo que está mal de la cabeza, habría que internarlo en un manicomio y lo digo en serio porque una persona con tan poca empatía y esa caradura, no sé. Me descubren tanta mentira a mí y me meto debajo de la mesa y no salgo en la vida", prosiguió diciendo Duato.

Su respuesta la remató intentando vaticinar lo que le va a pasar a Mazón: "Lo que va a pasar es que cuando se te muere una persona la llevas dentro, pero la llevas con cariño, pero cuando se te mueren tantas las llevas dentro y se te revuelven. Estas no se le van a olvidar en la vida y le van a acompañar toda su vida".

Su enfrentamiento con Ayuso

Duato también fue preguntado por su enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo comenzó porque subió un post a Instagram en el que, relató, decía que la ultraderecha le recordaba "a esos animales que están entre la basura y que por la mañana se levantan, salen de la cloaca y van a comer donde hay un poco de mierda y después de comer la comen tanto que no saben si la comen o la vomitan y va en busca de un sitio, una tertulia, un artículo o un micrófono y la vomitan".

"Entonces en ese momento tenía que bailar en el teatro de Canal y su consejero de Cultura me llamó para decirme que si no me retracto de lo que había dicho me lo cancelaban", contó.

Su respuesta fue de sorpresa: "¡Cómo me iban a censurar en España! Además en mi espectáculo no hablo nada de ella, no es político y solo hablo de la danza y de la belleza, pero me lo cancelaron". "Así que cada semana le dedico un Instagram", finalizó Duato.