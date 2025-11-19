Pedro Sánchez hará comparecer a Meta en el Congreso por un presunto caso de espionaje "masivo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará comparecer a Meta— matriz de aplicaciones como Facebook, Instagram o WhatsApp— por un presunto caso de espionaje "masivo" y "sistemático" a sus usuarios. "No puede quedar impune", ha declarado el dirigente durante el acto 'Metafuturo', organizado por Atresmedia.

Según ha anunciado el mismo, en el próximo semestre se presentará un paquete de medidas para hacer frente a problemáticas como la desinformación, la erradicación de los discursos de odio, la vulneración de la privacidad o la protección de los menores.

"Las grandes plataformas han operado durante años como si esto no fuera de ellas, como si las reglas no les afectaran y esa sensación de impunidad ha agravado los problemas", ha asegurado el dirigente socialista que ha querido dejar claro que "nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio y el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica".

Y es que, tal y como ha revelado una investigación académica en España, Países Bajos y Bélgica, la organización habría realizado un espionaje a millones de usuarios a través de un sistema oculto que permitía rastrear, sin el conocimiento de los usuarios, la actividad en internet, a pesar de que estos utilizasen el modo incógnito o a través de una VPN.

"Aunque los usuarios creían estar protegidos, Meta seguía mirando y conocía hacia qué en el espacio digital a través de sus navegadores y teléfonos sin consentimiento de los usuarios", ha explicado el socialista que ha agregado que la ley de España "está por encima de cualquier algoritmo y quien vulnere esos derechos y libertades pagará las consecuencias".