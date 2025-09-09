Las redes se lanzan contra Perico Delgado por su comentario al ver banderas palestinas en La Vuelta

La Vuelta a España ha vivido este martes otra jornada difícil por las protestas propalestinas. Como ocurriera en jornadas atrás, la etapa entre Poio y Castro de Herville ha tenido que modificar su recorrido, estableciéndose la nueva meta a 8 kilómetros del punto previsto. El motivo, la aglomeración de manifestantes, que ponía en riesgo la integridad de los ciclistas, por lo que las autoridades han intervenido.

Así, la etapa ha finalizado en una extraña e improvisada línea blanca en la carretera, donde se ha impuesto el colombiano Egan Bernal, una gran victoria deportiva que ha quedado absolutamente en segundo plano ante el eco de las protestas, verdaderas protagonistas de la carrera iniciada hace más de dos semanas.

Mientras los ciclistas cruzaban la meta de circunstancias, los comentaristas de TVE han tenido que explicar la situación y ha sido entonces, por unas palabras de Pedro Delgado, 'Perico Delgado' para los más seguidores del ciclismo, cuando se ha formado un gran revuelo.

Perico Delgado ha afeado las protestas que este martes y días atrás han obligado a neutralizar y modificar etapas, asegurando que "un problema político" no se arregla tratando de boicotear una competición deportiva como es La Vuelta. Por ello, reclamaba "separar política y deporte".

Tanto hoy como en fechas previas, los manifestantes han lanzado gritos contra la participación del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta, así como por la libertad del pueblo palestino. Todo entre banderas, algo que ha llamado poderosamente la atención de Perico Delgado.

"Qué gran negocio el que haya vendido esas banderas", ha espetado el histórico ciclista y célebre comentarista de RTVE. Su frase ha despertado las iras de muchísimos seguidores y usuarios de las redes sociales.

El eco de sus palabras es tal, que en la red X se ha convertido en tendencia tanto Pedro Delgado como Perico Delgado, entre exigencias a RTVE para que le despidan o acusaciones contra el exciclista segoviano de "miserable" o "mala persona".