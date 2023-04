Le hacen bautizarse en contra de su voluntad y deja un vídeo para la posteridad

"Me bautizan en contra de mi voluntad. Y no sé para qué, porque al infierno voy a ir igual", ha empezado señalando la usuaria de TikTok @lahijadeljequereal provocando las mofas entre los internautas de la red.

"Las caras, los gestos, las miradas... Poesía", ha llegado a decir una internauta de la plataforma acerca de la ceremonia que la tiktoker ha hecho por su abuela "linda", según ha contado.

Y es que los usuarios solo han podido fijarse en sus reacciones. Es por eso que el vídeo ha recopilado, desde su publicación, más de 810.000 'me gusta' y cerca de seis millones de reproducciones en la red.

@lahijadeljequereal Ahora el sacramento es un lujo? 🙃 lo hago por mi abuelita linda 👵🏾❤️ ♬ sonido original - Alana

"A este cura le faltó asaltarnos con una pistola. Nos cobró 80$ por bautizarme. Y, una vez estando allí y antes de empezar, nos ido un sobre y cada padrino tuvo que poner 10$ más. Si no, no empezaba", ha protestado la usuaria.

La imagen del resto de la grabación muestra los momentos en los que, según ella, el cura le hacía un "exorcismo" que le provocó una carcajada instantánea. "Me tuve que echar a reír", ha manifestado.

"Aquí me tuvieron que echar el agua bendita. Menos mal que no salí ardiendo. Yo creía que me iba a quemar como ácido. También me pusieron un velo blanco de bebé en la cabeza. Me sentí muy ridícula", ha terminado diciendo la tiktoker.