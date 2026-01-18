Jimmy Kimmel reacciona a lo de Trump y Corina Machado con el Nobel de la Paz como solo él sabe hacerlo

Jimmy Kimmel ha vuelto a burlarse de Donald Trump. El presentador ha visto la oportunidad para atacar al presidente después de la controvertida visita de María Corina Machado en la Casa Blanca. La líder de la oposición venezolana le entregó su Premio Nobel de la Paz. Un suceso que ha causado sensación en el mundo, y, claramente, en el programa del presentador, Jimmy Kimmel Live!.

"A Trump le encantan los premios", comenzó Kimmel su intervención. "Darle un premio parece la única forma de que haga algo. Y dicho esto, señor presidente, tengo una oferta que creo que le resultará difícil rechazar. Si tú aceptas retirar a ICE de Minneapolis y devolverlos a las fronteras donde pertenecen, estoy dispuesto a ofrecerte uno de los siguientes trofeos con los que he sido honrado a lo largo de los años", aseguró en un claro soborno por la difícil situación que se vive desde hace una semana en la región de Estados Unidos.

Tal y como informa la revista Rolling Stone, el presentador de la cadena Abc, exhibió encima de un paño de terciopelo rojo sus premios más sonados. Entre ellos, un Daytime Emmy, un Clio, un Webby y un Writers Guild Award. "Lo mejor de todo, estoy dispuesto a entregar mi premio Soul Train 2015 a la Persona Blanca del Año", bromeó el comunicador.

"La elección es tuya", continuó Kimmel. "Entregaré personalmente cualquiera o incluso todos estos en el Despacho Oval a cambio de dejar en paz a la gente de Minneapolis".

"Está en la Casa Blanca chupándolo como un chupete"

Este jueves, después de la breve visita, Corina Machado confirmó que le había entregado su galardón por la paz al presidente estadounidense. "Rara vez un presidente arranca un Premio Nobel del cuello de alguien", señaló Kimmel en su intervención. "Ahora mismo está en el Despacho Oval chupándolo como un chupete", bromea.

Según el comité Nobel en Noruega, la opositora venezolana recibió el premio por "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". Para Trump, un duro golpe después de trabajar en una intensa campaña para ganarlo.

En los últimos meses, el presidente estadounidense ha entrado en Venezuela, ha destituido a su líder, Nicolás Maduro y ha tomado el control de las reservas de petróleo del país.