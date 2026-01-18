Lo que ha pasado en el Teatro Falla durante el Carnaval de Cádiz ya es de lo más compartido de las últimas horas

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), más conocido como el Carnaval de Cádiz, se ha convertido desde hace años en un lugar de denuncia social. El Teatro Falla reúne estos días a una gran cantidad de coros, comparsas y chirigotas.

Esta misma semana, hasta fuera de España se ha hablado de la iniciativa que han impulsado los componentes de una chirigota de Cádiz, Una chirigota en teoría, interpretada por la agrupación del Llull, que se caracterizaron como el astrofísico Stephen Hawking.

Pero otra de las actuaciones que no han dejado de compartirse en las últimas horas ha sido la de la comparsa We can do... Carnaval, cuya autora es Mar Muñoz, con un mensaje directo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante su segundo pasodoble, no han dudado en salir en defensa de las víctimas de los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía y, además de un alegato total por la sanidad pública, han sido muy duras contra el presidente andaluz.

"No es un error humano. Es terrorismo de Estado. Con plena conciencia. Y sin ningún pudor", han asegurado en la letra de su segundo pasodoble en Falla, durante el COAC 2026.

"Dimisión del presidente", han terminado, entre los aplausos de los presentes en el Teatro Falla. Acto seguido, se han comenzado a escuchar cánticos de "Bonilla, dimisión" y "Sanidad pública".

Un revuelo total

La actuación de la comparsa We can do... Carnaval ha provocado un revuelo instantáneo en redes sociales, con miles de usuarios que no han dudado en compartirla y en destacar el mensaje contra Juanma Moreno y en defensa de la sanidad pública.

Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos no han dudado en compartir la actuación en la red social X y hablar de ello.