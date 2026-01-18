En EEUU hacen este análisis de lo que está pasando en Madrid y le cambian hasta el nombre

El prestigioso medio estadounidense The New York Times, fundado en 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones, con más de 11 de millones de suscriptores digitales, ganador de 4 Premios Pullitzer el pasado mes de mayo, ha hablado sobre algo que está pasando en Madrid.

Se trata de los venezolanos que han salido del país y que permanecen a la espera tras la captura en Venezuela de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

"Mientras el depuesto autócrata venezolano Nicolás Maduro permanece en una prisión de Brooklyn, el afable exembajador (Edmundo González) que lo derrotó abrumadoramente en las elecciones presidenciales de 2024 lucha por dirigir el futuro de su país desde un modesto apartamento en Madrid", ha señalado.

Lo más llamativo lo dicen casi en el titular, cambiándole el nombre a Madrid y describiéndola como "la Pequeña Caracas" de España. Tras ello, han explicado que, en España, hay unos 700.000 venezolanos, "la comunidad venezolana más grande fuera de América".

"Además de un presidente electo y una primera dama en espera, incluye a un apuesto líder de la oposición, un ex alcalde de Caracas y una miríada de políticos, generales y misteriosos empresarios —algunos enriquecidos con el petróleo, otros gracias a la corrupción— que han comprado gran parte del exclusivo barrio madrileño de Salamanca, que algunas zonas se han hecho conocidas como la Pequeña Caracas", ha destacado.

El político venezolano Ismael García explica a The New York Times que "Madrid es el centro donde se encuentran los líderes con mayor responsabilidad política", lugar en el que "se discuten los temas más importantes".

El citado medio estadounidense recoge que algunos conservadores adoptaron el lema de Donald Trump, destacando que "Hagamos a Venezuela grande otra vez", pero se han llevado una desilusión al ver a Trump apoyando a la vicepresidenta de línea dura de Maduro, Delcy Rodríguez.

Boris Izaguirre: "No creo que sean días felices para ellos"

En el artículo, también han hablado con el escritor y presentador Boris Izaguirre, que no ha dudado en hablar con su sinceridad habitual y decir que "se les podría acabar echando a perder el champán".

"Habló en el salón de té del Hotel Wellington, al que llamó el 'ayuntamiento' de los poderosos de la diáspora, quienes, según él, tenían los ojos llenos de dólares cuando hablaban de regresar 'para ayudar a Venezuela'", ha recogido The New York Times.

Boris Izaguirre ha reconocido que no cree que "estos sean días felices para ellos". Tras ello, ha pronunciado una cita atribuida a Truman Capote: "Se derraman más lágrimas por las oraciones contestadas que por las no contestadas".

Sánchez, ¿el "Maduro light"?

El medio estadounidense también ha hablado de la importancia que ha tenido la política de Venezuela en España y ha hablado de lo que ha pasado con los conservadores en los últimos años.

"Venezuela se convirtió en una línea divisoria ideológica en la política interna de España, con los conservadores españoles alineándose con los exiliados para tratar de presentar a su primer ministro izquierdista, Pedro Sánchez, como un Maduro light".

"A muchos venezolanos de los alrededores de Madrid la comparación les pareció exagerada".

"Especialmente porque Sánchez, que ha tratado de posicionarse como un puente entre González y Rodríguez, ha proporcionado hogar a muchos de los exiliados".

Desde The New York Times han destacado que Madrid "no carece de opciones para posibles líderes venezolanos" y han expuesto que "sus elegantes calles del barrio de Salamanca también albergan a Leopoldo López, el adinerado activista prodemocracia formado en Harvard que lideró las protestas de la oposición contra Maduro en 2014".