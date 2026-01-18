Preguntan a Jordi Évole qué le pasa con Ayuso: dice algo de ella que va a sorprender a una buena parte de España

El periodista Jordi Évole ha concedido una gran cantidad de entrevistas esta semana con motivo del regreso de Lo de Évole, este domingo, a laSexta, con Manuel Carrasco como primer entrevistado de la temporada.

En muchas de ellas, ha hablado de cosas de actualidad y ha dejado más de un titular. Pero en la que ha tenido en el diario El Mundo, ha dejado una frase sorprendente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Días después de que reaccionara al tuit que la dirigente madrileña publicó en defensa de Julio Iglesias, tras ser denunciado por agresión sexual por parte de dos exempleadas suyas, Évole ha sido preguntado sobre qué le pasa con Ayuso.

El periodista no ha dudado en contestar y decir qué piensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin ningún tipo de tapujo. "Ayuso es poliédrica. O sea, es una tía que da la cara que quiere, cuando quiere y como quiere", ha señalado.

"O sea, cuando quiere ser hater es hater, cuando quiere ser dulce es dulce, aunque esa cara la veamos cada vez menos", ha expuesto, antes de añadir una frase sobre la líder madrileña que no suele ser habitual en él.

Évole no ha dudado en destacar lo que representa Ayuso en la política española actual. "Te puede gustar más o menos, pero es hoy en día para mí de las políticas más importantes que tiene España", ha explicado.

"Y creo, además, que todo esto que está pasando ahora tiene que acabar con un Ayuso vs Sánchez, un enfrentamiento final, como el final del videojuego, la última pantalla. Y después de esa batalla tendremos que comprar un nuevo videojuego", ha bromeado.

"A veces se tiene que valorar el cambio de opinión"

En otro momento de la entrevista, Évole ha defendido que él ha "bebido" de Julia Otero, de Jesús Quintero, de Mercedes Milá, "de muchísima gente que ya hacía esto, que no es otra cosa que charlar y, sobre todo, escuchar al otro".

"No buscar la confrontación por la confrontación. Es que yo ahora mismo no entrevisto a nadie con el que tenga que confrontar nada, más que escucharle su historia de vida, que me parece más interesante que entrar en una entrevista de 'usted dijo esto o aquello'. Esa especie de revisionismo en el que hoy día está sumido el periodismo. A mí me cogen mi archivo y también me pueden reventar", ha revelado.