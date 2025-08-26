Le cambian la profesión a Albiol en directo y la contestación del político es todo un ejemplo de tomarse la vida con humor

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), en una imagen de archivo.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vivido un curioso momento durante su entrevista en el programa 'En boca de todos' al producirse un error al rotular su profesión.

Al aparecer en pantalla, mientras el político líder de Badalona hablaba en directo, se ha rotulado su nombre, Xavier García Albiol, junto a "Miss Trans España 2025".

Un error que ha hecho estallar las risas en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde la confusión no ha tardado prácticamente nada en hacerse viral.

Incluso el mismo político ha decidido tomarse esta situación con humor, y él mismo ha subido la captura de pantalla a su propia cuenta de la red social (@Albiol_XG).

"Por ahí si que no!!! Hoy me han entrevistado en @cuatro, @EnBocaDe_Todos y en la vida puedo hacer muchas cosas, pero de ahí a presentarme al concurso de Miss Trans España 2025, aún no estoy en esa fase y menos para ganar el título", ha contado el político en tono divertido.