Le cobran 2,50 euros por agua del grifo, se queja y la respuesta que le dan provoca cientos de reacciones

Hay una ley en vigor desde julio de 2022 que es muy clara y que conocen bien muchos consumidores: los bares y restaurante están obligados a dar agua del grifo gratis a sus clientes si estos lo piden.

Pero algunos locales han optado por un camino intermedio: el llamado "agua filtrada", que es del grifo pero servida tras pasar por una serie de procesos para eliminarle impurezas. En ese caso, los hosteleros sí cobran el líquido.

El usuario de TikTok @david_reclama. ha puesto el foco sobre esta práctica después de que un restaurante le cobrase 2,50 euros por una botella de ese tipo de agua.

"Me acaban de cobrar literalmente 2,50 por agua del grifo. Para comer hemos pedido una botella de agua que han traído abierta y caliente. Es decir, se notaba que era agua del grifo. Hasta aquí todo bien, pero cuando han traído la cuenta he visto que han cobrado 2,50 por ese agua y, evidentemente, se lo he recriminado al camarero", explica.

"A lo que el camarero me ha dicho que es una política de la empresa porque es un agua que está tratada, o que está filtrada, y que por lo tanto te lo cobran como cualquier otro tipo de consumición. Partiendo de la base de que es ilegal de que no te avisen previamente de que ese agua es agua del grifo pero que está filtrada, que no es mineral, me parece que es un gesto muy feo por parte del restaurante porque es una forma de cobrarte el agua como si fuese cualquier otra consumición", reflexiona.

Mikel Iturriaga, más conocido como El Comidista, ya recibió hace unos años en El País una pregunta al respecto: "Hace unos días comimos un menú degustación en un restaurante de Gijón y nos clavaron 2 euros por cada botella de agua 'kilómetro 0' (sic). ¿Es esta práctica legal? ¿Tienen que avisar? ¿Me enfado o no?".

Su respuesta fue clara: "Imagino que lo que te dieron fue agua del grifo filtrada por una máquina de las marcas Kilómetro Cero o KMZero. Estos aparatos eliminan los sabores y olores poco agradables que pueda tener, y en el caso de la primera empresa, su alquiler y mantenimiento cuesta a los restaurantes entre 100 y 300 euros al mes".

"¿Es legal que te claven dos euros por una botella de esta agua? Igual que cobrarte uno, dos, tres o 10 euros por un té, un café o una caña: el precio lo decide el restaurante. ¿Deberían avisar? Como poco lo debería poner en la carta. ¿Hay que enfadarse? Pues depende. Si consideras que es un sablazo abusivo por un simple filtrado, como nuestro colaborador Oscar Broc, sí. Si piensas que todo vale con tal de reducir el consumo de plástico o vidrio del agua envasada, no tanto", explicaba.

"¿Mi opinión personal? Lo más sostenible sería que los establecimientos ofrecieran siempre como opción agua del grifo sin tratar, y si el cliente la prefiere filtrada, que la pida y la pague… a poder ser a un precio más razonable", subrayaba.