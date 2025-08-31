Le compra esto al chico con el que está quedando y nunca más le vuelve a ver

El proceso de conquista a la hora de conocer a alguien es una fase ilusionante pero también, en muchos casos, algo complicada. Sobre todo cuando las intenciones de ambos no están muy claras, lo que puede dar lugar a confusión sobre cuánto volcarse en el otro.

Un ejemplo de esto es lo que ha vivido la tuitera @combodobleeme, quien ha contado una divertida anécdota de lo que le ha pasado mientras estaba conociendo a un chico con el que estaba teniendo citas.

"Una vez me gustó tanto un chico que fui al supermercado a comprarle las cápsulas de café que le gustaban a él para que pudiera tomarlo en mi casa. El enamoramiento son esas pequeñas cosas. Y por si a alguien le interesa, estoy vendiendo 30 capsulas Dolce Gusto", ha relatado la tuitera, tomándoselo con humor.

Un final de la historia de romance que ha hecho estallar las risas entre la comunidad tuitera, haciendo que su publicación supere el millón de visualizaciones, los 69.000 'me gustas' y los 3.000 retuits.

"¡Las compro! Me encanta el sabor de lo que no fue"; "No hay que enamorarse de gente que toma café en cápsulas... es mucho más caro", han comentado algunos usuarios en tono divertido.

Además, según han relatado cientos de usuarios en la sección de comentarios, parece que estas escenas son algo demasiado frecuente; y es que conseguir que las dos personas estén exactamente al mismo nivel de implicación no es una tarea sencilla.

"Yo le había comprado toallas para que se bañase en casa, pero adivina si alguna vez se quedó a dormir"; "Amiga si te sirve de consuelo yo le compré a él directamente la cafetera Nespresso con 60 cápsulas de café y literalmente AL OTRO DÍA ME DEJÓ", han comentado algunas tuiteras.

"Una vez me gustó tanto alguien que solía enfermarse seguido, y me hice un pastillero con cualquier medicamento necesario... Ahora lo llevo conmigo a todas partes y es bastante útil"; "Le compré Redoxon para reforzar sus defensas porque se había enfermado seguido de la garganta. Y pues sí me ayudaron a reforzar las mías", han comentado otros internautas.