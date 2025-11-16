Le hacen dar la vuelta por los controles del partido de la NFL en Madrid y su cabreo es tan grande como la Super Bowl

Un señor, enfadado en el Santiago Bernabéu por el partido de la NFL tras hacerle dar la vuelta cuando quería irse a su casa.

Madrid acoge este domingo el primer partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, según sus siglas en inglés) en España. Los Washington Commanders y los Miami Dolphins se ven las caras en el Estadio Santiago Bernabéu.

Un encuentro único al que asistirán los aficionados del deporte norteamericano, seguido por millones y millones de personas en Estados Unidos y que puede ser el primer partido de muchos.

Es por ello que los seguidores españoles, pero no sólo españoles, también gente que ha venido de otros países europeos, no han querido perderse el que, sin duda, será un acontecimiento histórico.

Desde los alrededores del Santiago Bernabéu, nuestros compañeros Álvaro Palazón y Alfredo Pascual han preguntado a la gente sobre cómo estaba viviendo este día único en la capital española.

Ha habido personas que han confesado que estaban cumpliendo un sueño, pero hay otras que no les hacía ninguna gracia un partido de estas características. Un señor, muy, pero que muy, enfadado ha mostrado su malestar por lo que ha pasado con los controles de seguridad.

Con la policía controlando todo lo que pasaba en los exteriores, al igual que ocurre cuando juega el Real Madrid o hay otro espectáculo, iba a ir a su casa y se ha encontrado con que no podía pasar y ha tenido que dar toda la vuelta al recinto deportivo. Algo que le ha cabreado muchísimo y que no ha dudado en denunciar.

"Estoy cabreado. Quería ir a mi casa y he tenido que dar la vuelta al Bernabéu y estoy hasta las narices. A mí me importa esto un pimiento y estoy medio cojo. Me obligan a andar el doble de distancia y estoy cansado. Vivo al lado, pero me han hecho dar una vuelta y llevo toda la mañana andando", ha explicado, visiblemente cabreado.