Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Le hacen dar la vuelta por los controles del partido de la NFL en Madrid y su cabreo es tan grande como la Super Bowl
Virales

Virales

Le hacen dar la vuelta por los controles del partido de la NFL en Madrid y su cabreo es tan grande como la Super Bowl

"Quería ir a mi casa y he tenido que dar la vuelta al Bernabéu y estoy hasta las narices".

Sergio Coto
Sergio Coto
Un señor, enfadado en el Santiago Bernabéu por el partido de la NFL tras hacerle dar la vuelta cuando quería irse a su casa.
Un señor, enfadado en el Santiago Bernabéu por el partido de la NFL tras hacerle dar la vuelta cuando quería irse a su casa.El HuffPost

Madrid acoge este domingo el primer partido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, según sus siglas en inglés) en España. Los Washington Commanders y los Miami Dolphins se ven las caras en el Estadio Santiago Bernabéu.

Un encuentro único al que asistirán los aficionados del deporte norteamericano, seguido por millones y millones de personas en Estados Unidos y que puede ser el primer partido de muchos.

Es por ello que los seguidores españoles, pero no sólo españoles, también gente que ha venido de otros países europeos, no han querido perderse el que, sin duda, será un acontecimiento histórico.

Desde los alrededores del Santiago Bernabéu, nuestros compañeros Álvaro Palazón y Alfredo Pascual han preguntado a la gente sobre cómo estaba viviendo este día único en la capital española.

Ha habido personas que han confesado que estaban cumpliendo un sueño, pero hay otras que no les hacía ninguna gracia un partido de estas características. Un señor, muy, pero que muy, enfadado ha mostrado su malestar por lo que ha pasado con los controles de seguridad.

Con la policía controlando todo lo que pasaba en los exteriores, al igual que ocurre cuando juega el Real Madrid o hay otro espectáculo, iba a ir a su casa y se ha encontrado con que no podía pasar y ha tenido que dar toda la vuelta al recinto deportivo. Algo que le ha cabreado muchísimo y que no ha dudado en denunciar.

"Estoy cabreado. Quería ir a mi casa y he tenido que dar la vuelta al Bernabéu y estoy hasta las narices. A mí me importa esto un pimiento y estoy medio cojo. Me obligan a andar el doble de distancia y estoy cansado. Vivo al lado, pero me han hecho dar una vuelta y llevo toda la mañana andando", ha explicado, visiblemente cabreado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 