Lo que ha dicho un analista deportivo de EEUU sobre la llegada de la NFL a Madrid ya se ha visto millones de veces

Joe Pompliano, popular emprendedor, inversor y analista deportivo en algunas de las principales cadenas de Estados Unidos, ha publicado un mensaje sobre qué opinión le merece la llegada de la NFL a Madrid y al Estadio Santiago Bernabéu y ya acumula millones y millones de visualizaciones.

La Liga Nacional de Fútbol Americano llega este domingo a la capital española, en un encuentro histórico de la liga regular que disputarán los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Ambos buscarán llevarse la victoria e inaugurar, quién sabe, esta nueva etapa del deporte estadounidense en España.

Antes de que el encuentro arranque, son muchas las personalidades, periodistas y reporteros de Estados Unidos que han visitado el Estadio Santiago Bernabéu y han dejado bastante clara su opinión sobre el templo del Real Madrid.

Uno de esos rostros conocidos ha sido Joe Pompliano. Antes del partido, ha decidido compartir una reflexión sobre el papel de Madrid y el Santiago Bernabéu en el partido de la NFL en la capital española.

"El primer partido de temporada regular de la NFL en Madrid se jugará mañana en el recién renovado Santiago Bernabéu", ha asegurado este sábado, desde su cuenta con más de 800.000 seguidores.

"El césped se guarda en un invernadero subterráneo con cortacéspedes automáticos, riego e iluminación LED. Sin duda, es el mejor estadio internacional que la NFL ha albergado hasta la fecha", ha defendido, en un tuit que suma más de 4,3 millones de visualizaciones.

En un segundo mensaje, Joe Pompliano ha destacado que hay una gran cantidad de datos interesantes sobre el estadio del Real Madrid. "Los préstamos para la construcción se obtuvieron al 1,5-2,5%. 425 agentes de policía municipal trabajando en el partido. Único videomarcador de 360 grados fuera de Estados Unidos", ha expresado, dejando muy claro qué le parece el lugar que acogerá el encuentro.