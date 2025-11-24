Le dicen a Marta Sánchez que siempre se le ha posicionado a la derecha y ella es más que clara en su respuesta

La cantante Marta Sánchez está celebrando sus 40 años en el mundo de la música desde que en 1985 se incorporara a la banda Olé Olé y se lanzara al estrellato nacional e internacional. Ahora, para recordar sus cuatro décadas como profesional, ha lanzado un doble álbum, 40 Años 1985-2025, con el que repasa sus grandes éxitos con el grupo y en solitario, así como descubre sus nuevas canciones.

La cantante madrileña de 59 años ha hablado con el diario El Mundo en una entrevista en la que ha repasado toda su trayectoria profesional y hasta ha sido preguntada por asuntos políticos. Concretamente le han comentado que a ella se le ha posicionado a la derecha.

"En mi casa siempre se hablaba del PSOE. Mi padre era socialista y mi madre, más de centro democrático. Yo no sé ni de qué lado estoy, pero si lo supiera tampoco lo iba a confesar", ha asegurado entre risas. "Mira, al final cada uno vota a lo que le conviene. Todo lo demás son cuentos. Estamos muy encorsetados", ha añadido.

La cantante también ha afirmado que "otro problema es que hoy es muy difícil que te presten atención de verdad porque tu momento de explicarte dura unas horas, si acaso un día, porque hay tantos estímulos, tanta novedad y tanta crítica que nada se habla con calma y perspectiva". "Así es difícil entendernos", ha concluido.

La España de hoy y la España de los 80

Durante esa misma conversación, Sánchez también ha sido preguntada si era más feliz la España en la que empezó en la década de los 80 que la de ahora. "Había menos competitividad y confrontación. Se nos ha ido de las manos todo con las redes sociales", ha comenzado contestando.

"Se nos ha ido de las manos todo con las redes sociales. Hay una facilidad excesiva para exponer tus posiciones, para criticar y para atacar. Eso eran cosas que antes no salían de los bares. Lo que cada uno pensaba del otro quedaba en círculos pequeños, no todo tenía que salir a la luz y no todo era una toma de posiciones obligada", se ha justificado.

Sánchez, además, ha apuntado que "esa libertad de hablar en público, que podría haber sido buena, ha acabado siendo la papelera de las frustraciones de todo el mundo" y lo ha resumido con la frase de "un lugar donde juzgar incluso a quienes no conoces".

Finalmente, a la pregunta de si nos llevamos cada vez peor, ella ha opinado "no es que nos llevemos peor que antes sino que nos ha superado lo de tener que opinar de todo en público". "Eso acaba generando un clima de conflicto", ha insistido en su idea, rematando que "ahora todo el mundo grita de qué lado está y al que no lo dice, porque no le da la gana, pues ya le colocan los demás".