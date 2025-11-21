Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Marta Sánchez habla sin tapujos sobre Rosalía: hace un matiz que pocos se atreverían y luego da su rotunda opinión
Rosalía y Marta Sánchez
Las cantantes Rosalía y Marta Sánchez.GETTY

La cantante Marta Sánchez se ha expresado con total sinceridad sobre el último disco de Rosalía, Lux, que está cosechando grandes críticas en España, tanto de especialistas como de los propios artistas, y en el extranjero.

"Me parece brutal. Hay algunas canciones que entiendo menos, pero las que me gustan y entiendo son maravillosas y creo que las cosas si pasan es por algo. Y a ella le está pasando algo increíble que se merece", ha asegurado Sánchez en ABC.

La cantante se une así a la larguísima lista de músicos españoles de renombre que en los últimos días han elogiado a Rosalía y entre los que se encuentran Ana Belén, Víctor Manuel, Ana Torroja, Miguel Ríos o Francisco.

Este último fue muy claro en una entrevista en El HuffPost: "Me alegro mucho y tengo que darle la enhorabuena. El hacer llegar a la gente joven música con calidad, como lo ha hecho Rosalía, la música clásica con el pop, esa fusión. Me parece genial. A ver si vamos olvidando un poco el reguetón".

"Esa chica tiene mucho talento"

Ha añadido el cantante que él creía que el reguetón iba a durar poco "pero ha estado más de lo debido". "Espero que esto ayude a que tomen más interés los jóvenes porque si escuchan esto por la radio... todo es educación en la vida. Si tú a los jovencitos, o mis nietos, se han criado con 18-20 años escuchando reguetón, no conocen otro tipo de música. Yo les hago carpetas de música de Queen, Los Rolling, Leonard Cohen, infinidad de artistas, de Joe Bonamassa, Blues, Jazz...".

Miguel Ríos fue en esa misma línea: "Estuve oyendo el disco de Rosalía. A mí Motomami me gustaba mucho, lo oí por recomendación de mi hija. Me gustó mucho. El nuevo, que ayer estuve oyendo como cuatro canciones. Es que esa chica tiene mucho talento, la verdad".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"Creo que es una chica que tiene mucho talento y anda por las músicas que no son Bad Bunny o ese tipo de rollos. Yo no estoy en desacuerdo en ningún momento con la gente que va saliendo porque yo cuando empecé con el rock and roll mi madre, cuando cantaba alguna canción que triunfaba en aquella época, decía: 'Niño, tú qué tienes en la boca. Como te vea yo cantando por la escalera te mato", recordó. 

