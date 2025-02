Le exigen "muy buen físico" para contratarla y la respuesta que da ella es para enmarcar

La respuesta que una mujer le ha dado a un empresario que le ofreció un puesto de trabajo para el que exigían "muy buen físico" está acumulando rápidamente cientos de 'me gusta'.

Como se deduce de la publicación que ella misma ha hecho en la red social Threads, la oferta era en un primer momento para niñera, pero ese puesto ya estaba cubierto, por lo que esa persona le ofreció otro empleo, de recepcionista en una clínica "de estética y odontología".

"Exigimos muy buena presencia y físico. ¿Lo tienes?", quiso saber el empleador. La joven respondió en un primer momento: "No sé qué es para ti buen físico". "Genial. Mira, importante, mándame para verte y hacerte perfil de selección de fotos. Al ser de estética se valora mucha la imagen para dar el ok. Si te parece bien", le dijo el empresario.

La respuesta de ella fue impecable: "Gorda no estoy y en los huesos tampoco, pero que para una clínica odontológica se pida buen físico... cuando te encargas de tratamiento y diagnóstico de salud bucal... me parece flipante e innecesario que queráis picones!".

"Es más, estando sentada frente a un ordenador solo se ve la cara y todas las caras son bonitas", prosigue.

"Lo siento, pero este tipo de ofertas no me interesan. Me siento como que me compran y me aceptan por la belleza y no por los conocimientos que tengo, que es como debería ser", añade antes de rematar: "Ojalá os vaya bien, aunque por dentro sienta lo contrario".