Le gasta una broma a su madre comiendo en pleno Ramadán y el enfado de ella es monumental

El usuario @mohamdh.9 ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok de la broma que le ha gastado a su madre al llegar de trabajar fingiendo que estaba comiendo y bebiendo en pleno Ramadán.

Para los adeptos a la religión musulmana, el Ramadán es la conmemoración de la primera revelación de Mahoma, conocido en el mundo islámico como "el Profeta" o "el Mensaje de Dios", por lo que, durante un mes, solo se puede comer y beber después del atardecer.

Sin embargo, a plena luz del día, como ocurre en el vídeo de este tiktoker, está prohibido la ingesta de alimentos. La broma ha abierto un gran debate en la red por la reacción de la madre del internauta, ya que muchos opinan que su enfado es excesivo.

En cualquier caso, el vídeo ha generado en menos de 24 horas cerca de 47.000 'me gusta' y más de 620.000 reproducciones en la plataforma.

"¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Te has vuelto tonto o qué? ¿No sabes que estamos de Ramadán? No me digas que has comido ¿Estás comiendo?", empieza a gritarle la progenitora a su hijo con tono de mucha indignación.

La madre llega, incluso, a tirar el bolso al suelo con el que llegaba de trabajar. En alguna ocasión también hace el intento de golpearle con la mano. Es por eso que los internautas han opinado en comentarios que su enfado es excesivo.

Después de asegurarle que se trataba de una broma, deja de gritar y suelta un "menos mal" notablemente aliviada, pero le advierte, antes de terminar la grabación, de que "con eso no se puede bromear".