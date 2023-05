Le invitan a una boda sin niños y su respuesta monta un encendido debate en Twitter

La usuaria de Twitter @belenpoisson_ ha compartido una conversación de WhatsApp, que no es suya, que ha provocado un encendidísimo debate en la red social.

En la imagen en cuestión se ve cómo a una persona le invitan a una boda en la que está prohibido llevar niños. La respuesta es rotunda: "Gracias amiga pero así no voy a poder asistir".

La persona que se casa parece no enterarse y contesta: "Hello! ¿Qué pasa?". "Sorry. Es obvio y la verdad te estimo mucho y no quiero un problema", explica la invitada. Pero la que se casa sigue haciéndose la sueca: "¿Pero problema de qué? No me espantes".

"La invitación dice NO NIÑOS y donde mis hijos no son bienvenidos pues yo tampoco. Te deseo lo mejor y felicidades por tu boda", acaba zanjando la mujer.

La situación ha provocado reacciones muy encontradas. Estos son algunos ejemplos: