Su madre dice que se quiere hacer Onlyfans, él le cuenta lo que es y la reacción de ella es histórica

El usuario de TikTok @zpjta se ha ganado el corazón de miles de personas en la red social china al compartir la conversación que ha tenido con su madre a través de WhatsApp a cuenta de Onlyfans, la plataforma de contenido para adultos que tan de moda está.

Todo empieza con un audio de su madre en el que le dice que ha visto un vídeo de esos tan famosos en TikTok donde preguntan a la gente cuánto dinero tienen en el banco. En ese vídeo esa persona dice que 350.000 euros y que es gracias a Onlyfans.

"He mirado en internet y dice que Onlyfans es una plataforma donde hay suscriptores y no sé qué. Yo no sé lo que será eso pero eso qué hay que hacer", le dice su madre. En otro audio ella le dice que ha visto que es para subir fotos y le dice que igual puede subir las fotos de sus muebles.

Mientras, su hijo le dice todo el rato si es una broma y si le está vacilando porque no se lo cree. Ella le dice que no se ha abierto nada porque no sabe y le pide a su hijo que sea él el que lo gestione.

También le comenta que pueden subir vídeos, sin que se le vea la cara, de cómo hace los muebles y tal. "Eso no sé por qué da dinero", le pregunta también a su hijo, que no para de repetir en mayúsculas si le está vacilando.

Finalmente, el hijo le cuenta que en Onlyfans se suele subir sobre todo contenido erótico y su reacción es maravillosa: otro audio partiéndose de risa donde dice que entonces mejor no se lo hace.