Le piden que ponga algo de Sonia y Selena: su reacción ya la han visto en 24 horas tres millones de personas

No hay ningún manual, ninguna universidad (algunos dirán que la de la vida sí) ni tampoco ningún gurú de estos que aparecen cada tres por cuatro en los anuncios de Youtube que pueda preparar a un DJ para enfrentarse a una de las situaciones que más se repiten cada fin de semana en España cuando cae la noche y la fiesta se anima: la insistencia de todos aquellos que se acercan a la cabina del disyóquey, convencidos de que esa canción que le van a pedir puede cambiar el destino de la noche.

Por eso, a veces, hay vídeos de TikTok que resumen mejor que un tratado sociológico lo que es salir de fiesta en España. En este caso, el DJ gallego Anxo Silva necesita poco más de un minuto para retratar lo que se puede vivir en la cabina de una discoteca un sábado cualquiera por la noche, entre canción y canción. Lo hace con una grabación que ya han visto más de tres millones de personas en apenas 24 horas, y gracias a dos mujeres que se plantan ante él con una misión clara: conseguir que suene un tema de Sonia y Selena en plena sesión de reggaetón.

El clip arranca con Silva concentrado, dándolo todo entre decks y faders. De fondo suena trap, reggaetón y algo de dembow, pero la paz dura poco. "Pon Sonia y Selena”, se llega a oír entre tanto ruido. El DJ se detiene, mira al frente y pone la misma cara de incredulidad que pone uno cuando le dicen "no lleva gluten, pero sabe igual". No obstante, después de pedirles que le repitiesen el encargo, él rechaza la petición.

"¿Y Arde Bogotá?"

Sin embargo, ellas no cejan en el empeño y lo que sigue después es una conversación tan surrealista como breve. "Pon Sonia y Selena", le vuelven a pedir. Él, sereno, levanta la vista otra vez y les responde "no ponemos Sonia y Selena aquí”, antes de indicarles que en ese local la línea musical otra.

Pero ellas no tiran la toalla. Aunque cambian de estrategia y la escena se convierte en una pequeña obra de teatro. "¿Y otra cosa?", le preguntan al pinchadiscos con la esperanza de que acepte su petición y ponga el Yo Quiero Bailar, pero pinchan otra vez en hueso. "Pues Raúl", piden. Negativo. "O Raúl o Bisbal", insisten. "Aquí, no", le contesta con serenidad el protagonista del vídeo viral, que con la última petición -"¿Y Arde Bogotá?"- cortocircuita y, con sutilidad, les invita a marcharse del local: "Yo creo que esa música tuya aquí no es".

"Entonces, ¿a dónde tenemos que ir?", le preguntan al DJ, que con una mano en la mesa de mezclas, señala con la otra hacia el exterior de la cabina (o del local), dando a entender que deberían buscar otro sitio al que ir a bailar. "No sé, tú eres de nuestra edad, ¿no?", le vuelven a preguntar las dos mujeres, esperando un consejo que nunca llega. Sí reciben, en cambio, un guiño de ojo, una sonrisa de complicidad y una respuesta: "Por ahí andaré".

Un segundo más tarde, cuando el vídeo que han visto millones de personas está a punto de terminar. Ya con las dos mujeres fuera de escena, Álex coge el micrófono de la cabina y comparte un pensamiento con la parroquia que baila en el establecimiento: “Si no te gusta el reggaetón, el dembow o el trap, hay otros locales por ahí".

Una segunda sesión en los comentarios

La sección de comentarios en TikTok ha terminado siendo casi un segundo capítulo del vídeo. En ella se mezclan la sorpresa, la risa y cierta incredulidad colectiva ante las peticiones musicales. “Fui a ver quiénes eran Sonia y Selena y menos mal no pusiste eso”, escribía una usuaria, mientras otro resumía el desconcierto general con ironía: “Anda poniendo reguetón y pide Arde Bogotá”. También hubo quien confesó no saber de quién se hablaba: “¿Quién es Sonia y Selena?”, preguntaban varios. Otros se rendían al absurdo de la escena: “Cuando dicen Arde Bogotá me meo”, “Extraño mi vida hace cinco minutos cuando no sabía quiénes eran Sonia y Selena” o “Sonia y Selena, esto va viral”.

Entre los más celebrados, un comentario que podría servir de epílogo involuntario: “No ubicaba las canciones que pedían ni las que estaba tocando, pero cuando fui a buscar Arde Bogotá… señora, no va con el flow”. El vídeo acumula más de 1.500 respuestas, y cada una confirma lo mismo: que el verdadero hit de la noche no fue ninguno de los temas mencionados, sino la paciencia del DJ Anxo Silva.