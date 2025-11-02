Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Le pregunta si la frase de su perfil es de Descartes y se lleva todos los aplausos cuando enseña de quién es realmente
"René Descartes de Cornellà".

Alba Rodríguez Morales
Tuit de @rocococc@rocococc

Las redes sociales nunca dejan de soprendernos. Las preguntas, historias y elocuencias de los usuarios son a veces tan surrealistas que es una tarea prácticamente imposible verlas venir.

Esto es lo que le ha pasado a la usuaria de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Rocío (@rocococc) quien ha enseñado el mensaje que le ha enviado por privado un tuitero y que ha hecho reír a miles de personas.

La historia es simple, pero maravillosa. La tuitera Rocío es una usuaria que tiene puesta en su biografía la frase: "Pero aún pienso, luego aún existo", un verso que forma parte del tema Paseo, del popular grupo Estopa.

En este contexto, la tuitera ha compartido con sus seguidores una captura de pantalla de una conversación en la que un usuario le ha hecho por mensaje directo la siguiente pregunta sobre esta frase.

"La frase que está en tu perfil viene de René Descartes, ¿verdad? Es una frase profunda pero con un toque personal", se puede leer en el mensaje, algo a lo que Rocío contesta con una breve aclaración: "Es una canción de Estopa".

Una rápida conversación que ha bastado para convertir el tuit en un fenómeno viral, con más de 1,2 millones de visualizaciones, 23.000 'me gustas' y media comunidad tuitera partida de la risa ante la mezcla perfecta entre malentendido y sentido del humor.

La frase en cuestión, "Pero aún pienso, luego aún existo", forma parte del tema Paseo, una de esas canciones de Estopa que todo el mundo ha escuchado alguna vez en la radio, en el coche o en alguna verbena. 

Inspirada o no en el famoso "pienso, luego existo" de Descartes, lo cierto es que el dúo catalán ha consiguido llevar la filosofía al terreno más humano: el humor.

"René Descartes de Cornellà"; "Esto demuestra que todo el pensamiento occidental converge en los hermanos Muñoz"; "Y como olvidar la frase más célebre de Descartes: Me la pela, me la pela, me la pela", han comentado algunos usuarios.

