Le habla por WhatsApp una chica un año después y la conversación es de lo más surrealista que se ha visto

Conversación de WhatsApp que llega a la red social de X, la antigua Twitter, es casi garantía de que va a lograr un cierto alcance y notoriedad entre los usuarios de la plataforma. No suele fallar, especialmente en casos como estos de antiguas parejas o ligues, aunque también en los grupos de familia o en los de universidad, compañeros de equipo, etc.

Ahora ha sido el tuitero @DvdMch2 el que ha querido enseñar los mensajes que ha intercambiado con una chica con la que hablaba hace aproximadamente un año y que, por sorpresa, le ha vuelto a hablar.

"Esta chica me ha vuelto a hablar después de dejarme en visto hace como un año. Nunca había usado la palabra princeso antes, así que igual es alguna broma o algo, pero si lo es, es de bastante mal gusto", ha afirmado el tuitero, junto a un pantallazo en el que se puede ver parte de ese intercambio de mensajes.

Comienza con ella diciéndole que "es que he visto las flores que me regalaste, que te acordaras de mis favoritas fue en plan super específico y bonito". Él le contesta con un escueto "ah" primero y después con un "guay".

"No te veo emocionado", insiste ella. "Hombre, como entenderás después de tanto tiempo me da bastante igual sinceramente", reacciona el tuitero que ha enseñado el mensaje con total honestidad.

La conversación prosigue con ella preguntándole si ya tiene a otra. Él es tajante: "No es asunto tuyo sinceramente". "Es que he estado ocupada", salta la autora de estos mensajes, a lo que él le recuerda que "casi un año entero y después de dejarme en visto tras una cita, sin explicaciones ni nada".

"Haberme escrito por Instagram o algo. Hijo un poco de insistencia, no me seas princeso que yo tengo a muchos detrás, sabes", concluye ella, mientras él le sentencia que "no me creo que está conversación sea real".

Todo un fenómeno en X

Este tuit, que se publicó el pasado sábado, ha sido uno de los protagonistas principales en la red social de X durante todo el fin de semana al acumular unas cifras de alcance altísimas.

En este día y medio que lleva colgado ha superado ya, nada más y nada menos, que el millón de reproducciones y ha logrado recibir 6.000 me gusta. También ha obtenido más de 600 respuestas de muchos otros usuarios que tampoco han dado crédito a esa conversación.