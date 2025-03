Le preguntan a una tiktoker cada cuanto lava las toallas y su respuesta hace estallar el debate

La tiktoker Shannis ha hablado en el podcast Reyes del Palique (@reyesdelpalique) sobre cada cuánto cambia las sábanas y las toallas en su casa, un tema que ha hecho estallar el debate entre los usuarios de la red social.

"¿Cada cuánto lavas las sábanas?", le ha preguntado la entrevistadora a la creadora de contenido, quien ha contestado con sinceridad que las ha lavado dos veces en tres meses.

Tras escuchar la respuesta se han desatado las risas entre todos los presentes, quienes le han aconsejado a la tiktoker lavarlas más frecuentemente y han comentado que la recomendación es lavarlas cada semana, aunque el presentador ha admitido que él no lo hace.

Pero la pregunta que ha desatado el debate entre los usuarios tanto de TikTok como de la red social X ha sido la siguiente que le han hecho a Shannis: "¿Cada cuánto lavas las toallas? Porque me ha salido un TikTok que es cada tres días".

"¡Sí, hombre! No, yo llevo dos meses con mi albornoz, tía. Me regalaron en Navidad un albornoz, así que enero, febrero y lo que llevamos de marzo con mi albornoz", ha admitido la creadora de contenido entre risas.

Por su parte, Albert (@uyalbert), el copresentador del podcast, ha contado que en casa de sus padres las toallas las lavan después de cada uso. "Mis padres, las toallas, es de un uso", ha afirmado el entrevistador.

"Tú la usas y tal cual te has secado a la lavadora. Cada día ponen lavadora, es real. Cada día", ha explicado el presentador, ante la mirada atónita de las dos chicas, quienes no podían creerse esta costumbre.

Una afirmación que ha dejado totalmente pasmada a la tiktoker: "Eso es una ruina. Mira, los pelos de punta, tía. No concivo. Mira que como se entere la Greta Thunberg os va a dar una...".

Pero parece ser que los padres de Albert no son los únicos que llevan a cabo la práctica de lavar las toallas después de cada uso, ya que el comentario con más 'me gustas' del vídeo ha sido: "A mí lo de que no cambiéis las toallas a diario me deja tiesa".

"Pero si de la ducha sales limpísima, ¿cómo vas a hechar a lavar las toallas a diario? Mínimo dos semanas"; "¡Las sábanas dos días y las toallas cada día!"; "Cómo voy a lavar las toallas más de lo que me ducho yo", han sido algunos de los demás comentarios. El debate está servido.