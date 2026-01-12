Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un profesor manda este correo a sus alumnos para dar las notas: les da un dato demoledor y termina de una forma que arrasa
Virales
Virales

Un profesor manda este correo a sus alumnos para dar las notas: les da un dato demoledor y termina de una forma que arrasa

"Estoy llorando con el correo del PROFESOR JAJAJAJAJ".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El correo de un profesor compartido por el tuitero @elchaoluis.
El correo de un profesor compartido por el tuitero @elchaoluis.@elchaoluis

Con la finalización de las navidades y las vacaciones escolares que hay programadas durante esas dos semanas llega el mes de enero y con él los exámenes finales y los últimos trabajos del cuatrimestre para millones de estudiantes universitarios de toda España.

También se incrementan las dudas y las comunicaciones a través del correo electrónico entre los profesores y los alumnos. De la misma forma, los docentes pueden utilizan esta vía para mandar cualquier mensaje o dar los resultados a sus estudiantes.  

En las últimas horas en X se ha compartido el correo electrónico que ha enviado un profesor a sus alumnos para informar de los aprobados y suspensos de la asignatura. Su mensaje, además, contiene un análisis sobre la relación que hay entre ir a clase presencial y aprobar. 

"Estoy llorando con el correo del PROFESOR JAJAJAJAJ", ha escrito el tuitero @elchaoluis, que es el que ha difundido un pantallazo de ese correo, que ya ha superado los 3.000 me gusta y las 200.000 reproducciones. 

El correo del profesor

El mensaje del docente empieza diciendo lo siguiente: "Buenos días a todos. Acabo de publicar las calificaciones de la asignatura. El resultado global del examen es absolutamente decepcionante". Estos son los datos que les ha pasado el profesor:

  • Matriculados: 57
  • Presentados: 41
  • Notables: 4
  • Aprobados: 16 (de los cuales 10 lo son gracias a la evaluación continua, el examen está suspenso)
  • Suspensos: 21

Tras ello, es cuando les dato definitivo para convencerles de la importancia de ir a clase: "De los que han superado la asignatura, 17 han venido regularmente a clase. En el caso de los suspensos, las proporciones se invierten y de los 21 suspendidos, 16 no han venido regularmente a clase. Podéis sacar conclusiones".

"Adjunto a este mensaje los enunciados del examen. Me disgusta profundamente suspender, pero no tengo la capacidad de hacer milagros. Un saludo", se puede leer al final del texto del profesor. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 