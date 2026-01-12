Un profesor manda este correo a sus alumnos para dar las notas: les da un dato demoledor y termina de una forma que arrasa

Con la finalización de las navidades y las vacaciones escolares que hay programadas durante esas dos semanas llega el mes de enero y con él los exámenes finales y los últimos trabajos del cuatrimestre para millones de estudiantes universitarios de toda España.

También se incrementan las dudas y las comunicaciones a través del correo electrónico entre los profesores y los alumnos. De la misma forma, los docentes pueden utilizan esta vía para mandar cualquier mensaje o dar los resultados a sus estudiantes.

En las últimas horas en X se ha compartido el correo electrónico que ha enviado un profesor a sus alumnos para informar de los aprobados y suspensos de la asignatura. Su mensaje, además, contiene un análisis sobre la relación que hay entre ir a clase presencial y aprobar.

"Estoy llorando con el correo del PROFESOR JAJAJAJAJ", ha escrito el tuitero @elchaoluis, que es el que ha difundido un pantallazo de ese correo, que ya ha superado los 3.000 me gusta y las 200.000 reproducciones.

El correo del profesor

El mensaje del docente empieza diciendo lo siguiente: "Buenos días a todos. Acabo de publicar las calificaciones de la asignatura. El resultado global del examen es absolutamente decepcionante". Estos son los datos que les ha pasado el profesor:

Matriculados: 57

Presentados: 41

Notables: 4

Aprobados: 16 (de los cuales 10 lo son gracias a la evaluación continua, el examen está suspenso)

Suspensos: 21

Tras ello, es cuando les dato definitivo para convencerles de la importancia de ir a clase: "De los que han superado la asignatura, 17 han venido regularmente a clase. En el caso de los suspensos, las proporciones se invierten y de los 21 suspendidos, 16 no han venido regularmente a clase. Podéis sacar conclusiones".

"Adjunto a este mensaje los enunciados del examen. Me disgusta profundamente suspender, pero no tengo la capacidad de hacer milagros. Un saludo", se puede leer al final del texto del profesor.