No es lo que dice sino cómo: nada más pisar el escenario de los Globos de Oro a George Clooney le hace falta poco para lanzar una pulla a Trump

George Clooney al entregar un premio este 11 de enero en los Globos de Oro 2026.

La relación entre George Clooney y el presidente de Estados Unidos no es que esté siendo especialmente tranquila en los últimos meses. De ahí que el actor no pierda oportunidad para lanzarle un mensaje, menos aún cuando el escenario que se te plantea es la gala de los Globos de Oro.

El actor, que estaba nominado a Mejor actor en una película de comedia o musical por Jay Kelly, se fue con las manos vacías, pero sí que aprovechó su aparición como entregador en la categoría de Mejor película dramática para hacerle una broma a Donald Trump.

Nada más aparecer en el escenario, el actor de la saga Ocean's saludó a los asistentes al Beverly Hilton de Los Ángeles en francés. "Bonsoir, mes amis. C'est un honneur d'être ici [Buenas noches, amigos míos. Es un honor estar aquí]", dijo con una sonrisa pícara provocando las risas y aplausos del público.

Su mensaje, a pesar de la cortesía y aparente educación con la que se formula, esconde mucho más. El pasado 31 de diciembre, Donald Trump cargaba de nuevo contra Clooney y su pareja Amal al celebrar de forma sarcástica la ciudadanía francesa de ambos en Truth Social.

"¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el soñoliento Joe Biden", escribió el presidente estadounidense.

Clooney, que se ha mudado con su pareja a una casa de campo en la región de Provenza, no tardó en responderle irónicamente en declaraciones a Variety, donde aseguró que estaba "totalmente de acuerdo con el presidente actual".

"Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Comenzaremos en noviembre", refiriéndose a las próximas elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar el próximo mes de noviembre.

Clooney, azote contra Trump y fundamental en la retirada de Joe Biden

El actor no ha ocultado su posicionamiento político durante estos años y no ha dudado en cargar activamente contra las políticas de Donald Trump. Sin embargo, ambos mantenían un vínculo relativamente amable y cercano hasta que el magnate entró en la política.

"Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran bobo. Bueno, lo era. Todo eso cambió", dijo el actor en una entrevista publicada en 2025 en Variety. Sin embargo, Clooney no se ha cortado a la hora de mostrar posturas bien diferenciadas de las del republicano.

No obstante, el actor tuvo un rol fundamental en la salida de Joe Biden de la candidatura demócrata a las elecciones de noviembre de 2024. "Esta no es solo mi opinión; es la opinión de todos los congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado", explicó entonces el actor y director en una tribuna en The New York Times, donde animaba a Biden a dar "un paso al lado".

"Estamos todos tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandato de Trump que hemos optado por ignorar todas las señales de advertencia", añadió entonces. Tras esto, la situación ha cambiado, pero parece que Clooney no va a callarse.