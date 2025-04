Lidl hace enloquecer a muchos con el producto que ha sacado por 6,99€: "Fui a primera hora para asegurarme"

Lidl ha vuelto a conseguir un éxito absoluto en las redes sociales gracias a un producto que ha puesto a la venta esta semana por 6,99 euros: unas tazas que muchos han denominado "estilo Stanley" y que están disponibles en cuatro colores.

Ha sido la usuaria de TikTok @quechollotia una de las primeras en hacerse eco de esa novedad y con un éxito total, ya que en poco más de un día su publicación acumulaba más de 30.000 'me gusta' y 11.000 compartidos.

"Fui a primera hora para asegurarme de que no me quedaba sin ninguno y aquí los encontré. Estaba en beige, en rosa, en negro y en verde. Me he cogido el rosita. Te viene con una pajita y todo", explica la usuaria, que describe el producto como "una preciosidad".

"Puedes ver cuánto líquido te queda, trae su pajita que hace tope. El material la verdad es que se ve muy bueno", sigue explicando la usuaria, que destaca que "lo puedes girar completamente".

Luego hace la prueba para ver si le ocurre como a la "Stanley original, que vale unos 50 euros y tú la vuelcas y gotea". "Estaría genial que por 6,99 no gotease", señala. Pero su gozo acaba en un pozo porque "gotea una barbaridad".

"Era de esperar, pero sigue siendo una opción muchísimo más económica", insiste. En las reacciones hay quien asegura que ha encontrado opciones mejores: "La de Primark no gotea nada".